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Укрэнерго возобновляет экспорт электроэнергии в РФ и Беларусь
18.06.20 17:45
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НЭК "Укрэнерго" возобновляет аукционы по распределению пропускной способности в направлениях Украин – Беларусь и Украина – Россия. Об этом сообщает на пресс-служба "Укрэнерго".
Как сообщили в компании, "Укрэнерго" возобновляет проведение месячных и суточных аукционов по распределения доступа к пропускной способности межгосударственных связей по направлениям Украина - Россия и Украина - Беларусь.
18 июня будет проведен суточный аукцион по соответствующим направлениям с датой поставки электроэнергии 20 июня, а дата месячного аукциона по распределению пропускной способности на июль - 22-23 июня. Детали месячного аукциона на июль уже опубликованы на аукционной платформе с учетом принятых НРКЭКУ изменений в соответствующее постановление.
"Таким образом, будет восстановлено экспорт электроэнергии из торговой зоны ОЭС Украины в страны, не являющиеся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь)", - сообщает "Укрэнерго".
С 12 апреля "Укрэнерго" ограничило пропускную способность по направлениям Россия-Украина, Беларусь-Украина, Украина-Беларусь и Украина-Россия до 0 МВт.
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