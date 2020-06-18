Шмыгаль не видит повода для отставки Кабмина после провала его программы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что оснований для отставки правительства нет. Об этом он заявил после провала голосования за программу деятельности правительства в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.
"Это документ (программа деятельности), по которому будет работать правительство, несмотря на его принятие или не принятие. Это наша программа и наш план действий", - сказал .
Он подчеркнул, что правительство продолжит свою работу с парламентом, несмотря на отказ поддержать программу.
Что касается иммунитета, премьер отметил, что у депутатов есть опасения, что может последовать необходимость кадровых изменений, и у них не будет такой возможности, это и стало "камнем преткновений", из-за чего программа не была принята.
"Оснований для отставки правительства я не вижу", - отметил Д.Шмыгаль.
Напомним, Верховная Рада отказалась поддерживать доработанную программу деятельности Кабинета министров Украины.