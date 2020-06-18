Украина потеряла еще одну позицию в рейтинге конкурентоспособности

Лидером по индексу конкурентоспособности остается Сингапур, далее следуют Дания, Швейцария, Нидерланды и Гонконг (Китай).
Украина опустилась на одну позицию и стала 55-й из 63 стран, говорится в рейтинге индекса конкурентоспособности стран 2020 года, опубликованном Международным институтом управления развитием.
Так, отмечается, что меньшие по размеру экономические системы лучше переживают текущий кризис.
"Преимущество небольших экономических систем в настоящее кризисе происходит с их способности бороться с пандемией и формировать собственную экономическую конкурентоспособность. Отчасти этому способствует легкость нахождения общественного консенсуса", - сказал директор Всемирного центра конкурентоспособности Миура Артуро Брикс.
США в этом году оказались на 10-м месте, Польша заняла 38-е место, что на одну позицию хуже, чем год назад, а Россия потеряла пять позиций в рейтинге и заняла 45-е место. На последнем, 63-м месте, расположилась Венесуэла.