Запасы газа в хранилищах превысили 19 млрд куб. м

В Украине значительно увеличились запасы газа в подземных хранилищах. Объем резервов составляет 18,950 млрд куб. м.
По сведениям "Оператора ГТС Украины", за прошедшие сутки в хранилища было закачано 65,96 млн куб. м. Отбор голубого топлива составил 0,02 млн куб. м.
В компании уточнили, что за последние 24 часа из Словакии поступило в ПХГ Украины 37,94 млн куб. м, из Венгрии газ не поступал, а из Польши — 5,2 млн куб. м.
Отметим, что на украинской территории насчитывается 12 подземных газовых хранилищ, с общей вместительностью 31 млрд куб. м.
Напомним, что за январь-апрель 2020 года в газохранилища Украины было закачано 2 318 млрд куб. м. Это на 33 % больше, чем показатели 2019 года.
МинПром
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