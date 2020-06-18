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Запасы газа в хранилищах превысили 19 млрд куб. м

18.06.20 13:24 , Первый Деловой
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В Украине значительно увеличились запасы газа в подземных хранилищах. Объем резервов составляет 18,950 млрд куб. м.

По сведениям "Оператора ГТС Украины", за прошедшие сутки в хранилища было закачано 65,96 млн куб. м. Отбор голубого топлива составил 0,02 млн куб. м.

В компании уточнили, что за последние 24 часа из Словакии поступило в ПХГ Украины 37,94 млн куб. м, из Венгрии газ не поступал, а из Польши — 5,2 млн куб. м.

Отметим, что на украинской территории насчитывается 12 подземных газовых хранилищ, с общей вместительностью 31 млрд куб. м.

Напомним, что за январь-апрель 2020 года в газохранилища Украины было закачано 2 318 млрд куб. м. Это на 33 % больше, чем показатели 2019 года.

МинПром

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