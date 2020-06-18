Морские порты Украины увеличили перевалку руды на 37% За пять месяцев 2020 портовые операторы в морских портах Украины обработали 68,1 млн тонн грузов, что на 6,7 млн тонн или на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Перевалка экспортных грузов возросла до 52,4 млн тонн (+ 10,1%), импортных - до 10,2 млн тонн (+ 12,1%), транзитных - до 46 млн тонн (+ 15,6%), каботажных - 0,8 млн тонн (+ 25,5%).



Традиционно лидерами по объемам перевалки являются зерновые грузы и руда. В указанный период первое место занимают зерновые грузы в объеме 21,4 млн тонн. На втором месте - руда, перевалка которой уже составила 18,3 млн тонн, что на 37,4% превышает аналогичный показатель прошлого года. Перевалка угля выросла на 56,5% и составляет 2,9 млн тонн, масла на 7,7%, в объеме 2,8 млн тонн, а нефти - в четыре раза, объемом обработки 1 млн тонн. Перевалка контейнеров достигла отметки в 444 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 15,3%.



Прирост показателей экспорта обеспечен перевалкой железной руды в 14,4 млн тонн (+ 51,2%), масла в 2,7 млн тонн (+ 7,6%). В структуре импорта прирост показателей обусловлен увеличением обработки угля до 2,7 млн тонн (+ 55,8%), нефти - 0,7 млн тонн (170,7%), нефтепродуктов - до 0,4 млн тонн (+68, 8%). Транзитные перевозки увеличились вследствие прироста перевалки руды до 1,5 млн тонн (+ 60,9%) и нефти в 0,4 млн тонн, а во внутреннем сообщении перевалка достигла 0,8 млн тонн (+ 25,5%) за счет перевозок черных металлов в объеме 0,2 млн тонн (111,1%).



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