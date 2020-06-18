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В мире наблюдается избыток первичного алюминия

18.06.20 12:54 , Металлоснабжение и сбыт
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Мировой рынок первичного алюминия сталкивается с растущим дисбалансом спроса и предложения, так как выплавка металла практически не изменилась во время коронавирусного кризиса, а его потребление значительно упало.

Об этом заявил в интервью S&P Global Platts генеральный директор Канадской алюминиевой ассоциации Жан Симар. По его словам, металлургические компании не останавливали электролизные линии из-за высоких затрат, связанных с временным прекращением и повторным запуском производства. В то же время выпуск готовой алюминиевой продукции упал.

О том же самом сообщала ранее и норвежская компания Norsk Hydro. В апреле-мае она даже увеличила производство первичного алюминия на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как продажи алюминиевого проката упали у нее на 21%, а экструдированного профиля – на 42%.

По мнению Ж.Симара, в текущем году повторится та же ситуация, что и во время кризиса 2008 г. С рынка будут вынуждены уйти частные компании с высокими затратами, расположенные, главным образом, в западных странах. В то же время китайская алюминиевая отрасль кризиса практически не заметит.

МинПром

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