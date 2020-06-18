Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай намерен и дальше сокращать устаревшие производственные мощности

18.06.20 12:19 , Металлургпром
печать
размер текста:

В этом году Китай продолжит сокращать свои устаревшие мощности по добыче угля и производству стали, говорится в заявлении Национальной комиссии развития и реформ (NDRC) Китайской народной республики (КНР).

Китай продолжит реализацию структурных реформ со стороны предложения в сталелитейном секторе, ускорит сокращение избыточных мощностей и будет поощрять зеленое и инновационное развитие сектора, рассказали в NDRC.

В заявлении говорится, что угольные шахты, которые не соответствуют стандартам безопасности и экологии страны, должны быть ликвидированы, а также будут сокращены неэффективные производственные мощности.

Общее количество угольных шахт должно быть сокращено на более чем 5 000 единиц, в то время как доля крупных угольных шахт будет увеличена до 96:% от общего объема добычи в стране, говорится в отдельном заявлении NDRC.

Китай стремится улучшить свою энергетическую структуру, чтобы сделать ее более экологичной и эффективной. По словам комиссии, в угольных шахтах рекомендуется использовать информационные технологии для дальнейшего повышения безопасности и эффективности.

Напомним, что Китай активно сокращает устаревшие металлургические и угледобывающие мощности последние 5 лет. Тем не менее Пекин также активно строит новые заводы, которые выпускают более качественную продукцию в сопоставимых объемах.

Ранее сегодня в Ассоциации чугуна и стали КНР (CISA) сообщили о новом рекорде в среднесуточной выплавке стали по стране. Ежедневное производство стали составило в среднем 2,109 млн тонн стали в сутки в первой декаде июня, что на 0,8% больше, чем в последней декаде мая и на 2,4% больше, чем в аналогичной декаде прошлого года. Это на 4 тыс. тонн больше, чем зафиксированный в середине сентября 2019 года предыдущий рекорд в 2,105 млн тонн в сутки.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:24
Запасы газа в хранилищах превысили 19 млрд куб. м
13:07
Морские порты Украины увеличили перевалку руды на 37%
12:54
В мире наблюдается избыток первичного алюминия
12:37
ОПЗ поставил на внешние рынки рекордный объем продукции
12:02
Moody's присвоило Метинвесту кредитный рейтинг уровня B2
11:47
Из-за квот на импорт удобрений Украина может потерять свыше 200 млн долл.
11:33
ДМЗ возобновил работу еще одного прокатного стана
11:15
С 22 июня в некоторых областях Украины могут ввести жесткий карантин
11:05
Укрзализныця закупала некачественные тормозные колодки
10:46
М.Магомедов призывает спасать металлургию и всю отечественную промышленность
10:45
Иран передаст Украине черные ящики сбитого самолета при определенных условиях
10:28
Fortescue хочет стать чистой компанией к 2040 г.
10:07
GFG Alliance планирует IPO для своих подразделений
09:58
Металлургические мощности в США загружены всего на 54%
09:36
Иран незначительно увеличил выплавку стали
09:12
Fitch Solutions прогнозирует спад мировой добычи никелевой руды
08:58
В мае Китай увеличил производство цветных металлов
08:04
Аграрии призывают власть не вводить пошлину на импорт дизтоплива
17.06.20
18:03
Профильный комитет Рады прокатил и обновленную программу Кабмина
17:48
Стоимость Одесского припортового завода может составить 350 млн долл.
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!