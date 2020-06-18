Китай намерен и дальше сокращать устаревшие производственные мощности

В этом году Китай продолжит сокращать свои устаревшие мощности по добыче угля и производству стали, говорится в заявлении Национальной комиссии развития и реформ (NDRC) Китайской народной республики (КНР).
Китай продолжит реализацию структурных реформ со стороны предложения в сталелитейном секторе, ускорит сокращение избыточных мощностей и будет поощрять зеленое и инновационное развитие сектора, рассказали в NDRC.
В заявлении говорится, что угольные шахты, которые не соответствуют стандартам безопасности и экологии страны, должны быть ликвидированы, а также будут сокращены неэффективные производственные мощности.
Общее количество угольных шахт должно быть сокращено на более чем 5 000 единиц, в то время как доля крупных угольных шахт будет увеличена до 96:% от общего объема добычи в стране, говорится в отдельном заявлении NDRC.
Китай стремится улучшить свою энергетическую структуру, чтобы сделать ее более экологичной и эффективной. По словам комиссии, в угольных шахтах рекомендуется использовать информационные технологии для дальнейшего повышения безопасности и эффективности.
Напомним, что Китай активно сокращает устаревшие металлургические и угледобывающие мощности последние 5 лет. Тем не менее Пекин также активно строит новые заводы, которые выпускают более качественную продукцию в сопоставимых объемах.
Ранее сегодня в Ассоциации чугуна и стали КНР (CISA) сообщили о новом рекорде в среднесуточной выплавке стали по стране. Ежедневное производство стали составило в среднем 2,109 млн тонн стали в сутки в первой декаде июня, что на 0,8% больше, чем в последней декаде мая и на 2,4% больше, чем в аналогичной декаде прошлого года. Это на 4 тыс. тонн больше, чем зафиксированный в середине сентября 2019 года предыдущий рекорд в 2,105 млн тонн в сутки.