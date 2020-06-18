Moody's присвоило Метинвесту кредитный рейтинг уровня B2 Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг Metinvest B.V. (Метинвест), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний, с уровня В3 до B2, прогноз "стабильный". Об этом сообщает пресс-служба компании.



В агентстве уточняют, что повышение рейтинга "Метинвеста" следует за улучшением суверенного рейтинга Украины до уровня В3 с Саа1, в результате чего страновой потолок повышен до уровня В2 с В3.



Стабильный прогноз по рейтингу "Метинвеста" соответствует стабильному прогнозу суверенного рейтинга Украины и отражает ожидания Moody's в том, что Группа сохранит сильные операционные и финансовые показатели для своего уровня рейтинга и будет поддерживать хорошую ликвидность.



Во время своей оценки агентство приняло во внимание усилия Группы по снижению воздействия на окружающую среду и внедрению более эффективных энергосберегающих технологий, чтобы соответствовать лучшим мировым стандартам в этой области. В прошлом году в природоохранные проекты Метинвест вложил около 384 млн долл., что на 46% превышает такие затраты в 2018 году.



"Как вертикально интегрированная компания "Метинвест" берет на себя ответственность за всю производственную цепочку и продолжает улучшать экологическое воздействие своих сегментов", – считают в Moody's.



Также агентство отметило снижение рисков корпоративного управления благодаря тому, что "Метинвест" демонстрирует хороший уровень раскрытия информации, в том числе регулярно публикует консолидированную финансовую отчетность и квартальные операционные результаты.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



