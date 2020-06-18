Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укрзализныця закупала некачественные тормозные колодки

18.06.20 11:05 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Служба безопасности Украины при содействии "Укрзализныци" задокументировала закупку некачественных тормозных колодок для поездов на свыше 100 млн грн. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Нарушение обнаружила инспекция "Укрзализныци" при проверке подразделений компании: в ходе проверки был выявлен ряд частных компании, которые поставляли депо "Укрзализныци" некачественные чугунные тормозные колодки, рассказал и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Испытания колодок, которые были собраны на всех складах "Укрзализныци", подтвердили, что их качество и материал изготовления не соответствуют установленным нормам. Результаты проверки были переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования", - заявил И.Юрик.

После получения результатов внутренней проверки компания прекратила все сотрудничество с проблемными поставщиками.

"Для предотвращения повторения таких случаев в будущем "Укрзализныця" внедрила систему инспекторского контроля непосредственно на предприятиях поставщиков", - резюмировал и.о. главы компании.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:47
Из-за квот на импорт удобрений Украина может потерять свыше 200 млн долл.
11:33
ДМЗ возобновил работу еще одного прокатного стана
11:15
С 22 июня в некоторых областях Украины могут ввести жесткий карантин
10:46
М.Магомедов призывает спасать металлургию и всю отечественную промышленность
10:45
Иран передаст Украине черные ящики сбитого самолета при определенных условиях
10:28
Fortescue хочет стать чистой компанией к 2040 г.
10:07
GFG Alliance планирует IPO для своих подразделений
09:58
Металлургические мощности в США загружены всего на 54%
09:36
Иран незначительно увеличил выплавку стали
09:12
Fitch Solutions прогнозирует спад мировой добычи никелевой руды
08:58
В мае Китай увеличил производство цветных металлов
08:04
Аграрии призывают власть не вводить пошлину на импорт дизтоплива
17.06.20
18:03
Профильный комитет Рады прокатил и обновленную программу Кабмина
17:48
Стоимость Одесского припортового завода может составить 350 млн долл.
17:27
В первом квартале Интерпайп перечислил в бюджет более 800 млн грн
17:12
Агентство Sustainalytics присвоило Метинвесту рейтинг ESG
16:58
Кабмин снял лимит на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
16:34
Коронавирус не остановит миграцию из Украины
16:17
Правительство игнорирует призывы металлургов не повышать ренту на добычу руды
15:51
Минэнерго предложило ввести квоты на дизтопливо и сжиженный газ из России
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!