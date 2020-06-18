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М.Магомедов призывает спасать металлургию и всю отечественную промышленность
18.06.20 10:46
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Необходимо спасать металлургию и всю отечественную промышленность, а не уничтожать ее. Такое мнение высказал народный депутат Украины Муса Магомедов.
По его словам, в прошлом году убытки в ГМК составили 31 миллиард.
"В первом квартале нынешнего года - уже 14 миллиардов. Убыточным будет и второй картвел. Здесь и к гадалке не ходи. Но, несмотря на это, власть принимает закон, которым повышает ренту на добычу руды. Это примерно еще два миллиарда убытков", - отметил он.
В тоже время он обратил внимание на тот факт, что если рента будет повышена, себестоимость продукции возрастет, украинская металлургия будет просто неконкурентоспособной на мировых рынках.
"Потому очень важно пересмотреть закон 1210", - добавил М. Магомедов.
Он также напомнил, что металлургическая отрасль обеспечивает колоссальные отчисления в Государственный бюджет – а это своевременно выплаченные зарплаты и пенсии. Кроме того, ГМК – один из лидеров в стране по валютной выручке, что гарантирует стабильность гривны.
"В отрасли работают почти 200 тысяч квалифицированных специалистов. Безработица в металлургии = похудение бюджетов + рост социальной нагрузки", - подчернил народный депутат и дебоавил: "кризис в металлургии усугубляется. Рецессия в экономике и последствия коронавируса в ГМК ощущаются особо болезненно. Нельзя допустить, чтобы металлургия упала еще больше".
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