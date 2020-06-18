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Иран передаст Украине черные ящики сбитого самолета при определенных условиях

18.06.20 10:45 , РБК Украина
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Иран готов направить Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ, если Украина сможет обеспечить технические условия для их расшифровки. В Тегеране считают, что вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".

Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, передает The New York Times. Он заявил, что Украина не располагала достаточными техническими возможностями, однако теперь они есть.

"Должное сотрудничество в этом вопросе предполагает расшифровку "черных ящиков" в Украине в присутствии экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займемся расшифровкой во Франции", - заявил М.Эслами.

Однако, как говорит министр, расшифровка самописцев в любом случае предполагает присутствие представителей Ирана и Украины.

Отметим, уже полгода Украина просит Иран передать ей "черные ящики" атакованного самолета МАУ.

Ранее сообщалось, что Тегеран до сих пор не обеспечил расшифровку "черных ящиков" самолета МАУ, однако расследование можно завершить и без этого этапа.

МинПром

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