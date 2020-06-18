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Fortescue хочет стать чистой компанией к 2040 г.

18.06.20 10:28
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Австралийская компания Fortescue Metals Group (FMG), занимающая четвертое место среди мировых производителей ЖРС, заявила, что ставит перед собой задачу снизить до нуля эмиссию углекислого газа от собственной деятельности к 2040 г.

Ранее другие ведущие железорудные компании – австралийские BHP и Rio Tinto, а также бразильская Vale – запланировали стать "углеродно нейтральными" к 2050 г.

Вследствие усиления влияния "климатического лобби" в западных странах и усиления пропагандистской кампании по борьбе с выбросами углекислого газа различным компаниям приходится предпринимать действия в этой области для создания положительного имиджа. Особенно это важно для промышленных и горнодобывающих компаний, которые считаются априори "грязными".

FMG намерена с октября текущего года направить $800 млн. на реализацию проектов по снижению потребления ископаемого топлива, в частности, посредством перевода автотранспорта на электротягу. Компания будет также строить солнечные электростанции для удовлетворения потребностей в электроэнергии.

В то же время климатические НГО критикуют FMG и другие железорудные компании за то, что они нацелены на обнуление выбросов углекислого газа только в своей собственной оперативной деятельности. Между тем, борцов с глобальным потеплением не устраивает, прежде всего, то, что железная руда используется для выплавки чугуна, а в этом процессе как раз образуются большие объемы углекислого газа.

МинПром

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