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GFG Alliance планирует IPO для своих подразделений

18.06.20 10:07 , Металлоснабжение и сбыт
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Британская промышленная группа GFG Alliance планирует вывести на IPO свои подразделения, включая металлургическое Liberty Steel Group и алюминиевое Alvance Aluminium, сообщил в интервью S&P Global Platts глава этой компании Санджив Гупта.

По его словам, это может состояться уже в 2021 г., но в целом будет зависеть от состояния рынков и скорости восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Ранее GFG Alliance собиралась провести IPO в конце 2019 г., но была вынуждена отложить операцию из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Как сообщил С.Гупта, группа будет делать основную ставку в привлечении инвесторов на свой "зеленый" имидж. На некоторых своих предприятиях она планирует заменить доменные печи электродуговыми, а также развивает водородную металлургию. К 2030 г., а может, и раньше, Liberty Steel планирует стать углеродно нейтральной компании.

После приобретения в 2019 г. ряда европейских активов ArcelorMittal группа Liberty вошла в первую десятку мировых производителей стали за пределами Китая. Она планирует дальнейшее увеличение объемов выпуска. В течение ближайших трех-четырех лет должны быть реализованы соответствующие проекта на заводах Galati (Румыния), Whyalla (Австралия) и Rotherham (Великобритания). Их мощности будут доведены соответственно до 4 млн, 2,4 млн и 1 млн т в год. Кроме того, С.Гупта не исключает новых приобретений за пределами Европы.

МинПром

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