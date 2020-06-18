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Fitch Solutions прогнозирует спад мировой добычи никелевой руды

18.06.20 09:12 , МеталлСервис
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Согласно июньскому прогнозу Fitch Solutions, в течение 2020 года производство никелевой руды в мире снизится на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Драйвером роста может выступить Индонезия, где реализуется два новых крупных проекта. Прогноз в отношении КНР пересмотрен с улучшения на 2,5% до 0%.

В числе причин, влияющих на снижение показателей, указаны значительное сокращение капитальных затрат и меры по противодействию Covid-19, предпринимаемые на предприятиях.

Fitch также прогнозирует снижение спроса на металлы. Цены на никелевую руду, как ожидается, будут восстанавливаться во II полугодии 2020 года. Дефицит никеля по итогам года может достичь 23 тыс. тонн (51 тыс. тонн - в 2019 году).

В Fitch Solutions не исключают дальнейшего ухудшения прогноза и намерены корректировать оценку рынка никеля в соответствии с развитием ситуации и заявлениями правительств и ГМК.

МинПром

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