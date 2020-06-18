В мае Китай увеличил производство цветных металлов

В течение мая 2020 года производство 10 основных цветных металлов в Китае составило 4,98 млн. тонн.
Рост в годовом соотношении - 4,1%, к предыдущему месяцу - 1,1%, сообщает Reuters со ссылкой на данные национального департамента статистики КНР.
На долю первичного алюминия в общем объёме пришлось 2,98 млн. тонн (в апреле - 2,967 млн. тонн), что стало самым высоким показателем с декабря 2019 года, но на 0,1% меньше в годовом сопоставлении.
За первые пять месяцев года Китай произвёл 14,81 млн. тонн алюминия. Улучшение показателей к аналогичному периоду прошлого года - 2,1%. В целом производство основных цветных металлов (медь, алюминий, цинк, никель, свинец, олово, сурьма, ртуть, магний и титан) выросло на 2,7% до 24,13 млн. тонн.