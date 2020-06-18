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Аграрии призывают власть не вводить пошлину на импорт дизтоплива

18.06.20 08:04 , Интерфакс-Украина
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Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) призвала президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаль не вводить пошлины на импорт дизельного топлива.

"Данное удорожание стоимости ДТ серьезно повлияет на агросектор, особенно на пороге кампании по сбору урожаев. В этом случае повышение цен приведет к дополнительным расходам аграриев на топливо в размере +1,9 млрд грн", - объясняет генеральный директор УКАБ Роман Сластен в соответствующем заявлении, опубликованном на официальной странице ассоциации.

Как отмечает УКАБ со ссылкой на данные 2018 года, агросектор - второй крупнейший потребитель ДТ: 1,13 млн тонн дизтоплива, что составляет почти 20% от общего потребления ДТ в Украине.

"В случае введения даже минимального уровня пошлины, предложенного ПАО "Укртатнафта", цена за 1 литр дизтоплива может увеличиться на 1,77 грн (сейчас - 21,2 грн/литр)", - говорится в заявлении ассоциации.

В УКАБ также отмечают, что на данный момент в Украине нормально функционируют только два нефтеперерабатывающих завода – Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" (группа "Приват") и Шебелинский ГПЗ "Укргаздобычи", которые покрывают около 45% потребностей украинского рынка в бензине и только 15% - в дизтопливе, которое является основным средством производства в АПК.

"Очевидно, что ограничение импорта не решит проблемы эффективности украинских нефтеперерабатывающих заводов и не приведет к восстановлению работы остановленных заводов, ведь этот сектор требует значительных инвестиций в обновление и увеличение собственных производственных мощностей", - говорится в заявлении УКАБ.

Представители УКАБ обращают внимание, что похожая история сейчас происходит с удобрениями, когда отдельные олигархические бизнес-структуры пытаются ввести ограничения импорта, квоты, пошлины и за счет аграриев увеличить свои доходы.

В УКАБ напоминают, что так же, как и с удобрениями, вопрос ограничения импорта уже неоднократно поднимался. В частности, в 2018 году "Укртатнафта" уже обращалась в Минэкономразвития с просьбой ограничить импорт бензина и дизтоплива, что фактически привело бы к монополизации рынка топливо одним производителем.

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