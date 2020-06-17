Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Профильный комитет Рады прокатил и обновленную программу Кабмина

17.06.20 18:03 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Парламентский комитет по вопросам экономического развития на заседании в среду отказался поддержать обновленную программу правительства.

Как передает агентство "Интерфакс-Украина", поддержали правительственную программу только пять членов комитета, еще четыре из присутствовавших проголосовали "против" и столько же воздержались.

Комитет решил рекомендовать Верховной Раде определиться относительно документа путем голосования.

Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля отправила на доработку в Кабмин программу его деятельности. Ранее профильный комитет ее отклонил. Затем правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:48
Стоимость Одесского припортового завода может составить 350 млн долл.
17:27
В первом квартале Интерпайп перечислил в бюджет более 800 млн грн
17:12
Агентство Sustainalytics присвоило Метинвесту рейтинг ESG
16:58
Кабмин снял лимит на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
16:34
Коронавирус не остановит миграцию из Украины
16:17
Правительство игнорирует призывы металлургов не повышать ренту на добычу руды
15:51
Минэнерго предложило ввести квоты на дизтопливо и сжиженный газ из России
15:33
Годовая выплавка стали в Японии упадет ниже 80 млн тонн
15:15
Рада утвердила списание миллиардных долгов на энергорынке
14:59
Кабмин обяжет Центрэнерго использовать уголь вместо газа
14:39
Карантин в Украине продлят до 31 июля
14:20
Европа стала главным потребителем СПГ
14:01
Укрзализныце нужно доработать договор о перевозке грузов
13:45
На государственном уровне есть огромный демпинг в отношении РФ и Беларуси - министр
13:28
В Раде пообещали повысить прожиточный минимум
13:15
Объем угольной энергетики в мире неуклонно сокращается
12:54
ЗФЗ переподтвердил сертификат качества для системы управления
12:38
В мае Укрнафта снизила добычу нефти и газа
12:19
Минэкономики подготовило проект по локализации производства в секторе машиностроения
12:07
Криклий не слышит призывов моряков о помощи - Магера
16.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!