Профильный комитет Рады прокатил и обновленную программу Кабмина Парламентский комитет по вопросам экономического развития на заседании в среду отказался поддержать обновленную программу правительства.



Как передает агентство "Интерфакс-Украина", поддержали правительственную программу только пять членов комитета, еще четыре из присутствовавших проголосовали "против" и столько же воздержались.



Комитет решил рекомендовать Верховной Раде определиться относительно документа путем голосования.



Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля отправила на доработку в Кабмин программу его деятельности. Ранее профильный комитет ее отклонил. Затем правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.



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