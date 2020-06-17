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Агентство Sustainalytics присвоило Метинвесту рейтинг ESG

17.06.20 17:12
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Международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний "Метинвест" провела комплексную оценку эффективности своей деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG) при содействии агентства Sustainalytics, ведущего независимого поставщика исследований, рейтингов и данных в области ESG.

Как сообщается в пресс-релизе компании, агентство Sustainalytics впервые оценило эффективность деятельности группы "Метинвест" по критериям ESG, используя методологию оценки рисков ESG. Такая оценка является показателем неуправляемых рисков в области ESG и проводится по абсолютной шкале от 0 до 100, при этом более низкий показатель свидетельствует о меньшем количестве неуправляемых рисков.

Оценка рисков ESG для "Метинвеста" составила 32,0 балла. В то время как риск возникновения материальных финансовых последствий, обусловленных факторами ESG, был оценен как высокий (из-за значительных рисков металлургической отрасли в целом), агентство Sustainalytics признало сильным управление материальными аспектами ESG группой "Метинвест".

"Метинвест" получил высокую оценку за качество управления человеческим капиталом, охрану труда и промышленную безопасность, а также взаимодействие с местными сообществами. Кроме этого, в отчете Sustainalytics высоко оценено корпоративное управление группы "Метинвест" и отмечено ее следование высоким стандартам бизнес-этики.

В сравнительном рейтинге "Метинвест" занял 9-е место среди 140 мировых металлургических компаний, оцененных агентством Sustainalytics.

"Мы признаем, что горнодобывающая промышленность и металлургия всегда имеют высокий уровень воздействия на окружающую среду и большие риски, чем во многих других отраслей. "Метинвест" постоянно учитывает экологические, социальные и управленческие факторы в своих бизнес-решениях, поэтому мы запустили нашу первую внешнюю оценку в области ESG как часть нашего стремления к прозрачности ведения бизнеса. Мы считаем, что оценка нашей эффективности по критериям ESG помогает нам лучше понять сильные и слабые стороны для дальнейшего устойчивого развития. Мы получили обратную связь и оценили, как можем создать более надежные институты управления рисками, чтобы обеспечить дальнейшее лидерство Группы "Метинвест" в отрасли", - сказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Директор по корпоративным финансам и казначейству "Метинвеста" Александр Любарев добавил: "Темы ESG приобретают все большее значение в мире для всех групп заинтересованных сторон, включая кредиторов. Мы считаем,  что рейтинг, присвоенный группе "Метинвест" агентством Sustainalytics, поможет облегчить процесс принятия решений о распределении средств для наших существующих и будущих инвесторов и кредиторов".

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

МинПром


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