Кабмин снял лимит на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса Кабинет министров внес изменения в госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%". Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 17 июня.



Как пояснил министр финансов Сергей Марченко, речь идет об очередных изменениях в программу льготных кредитов "5-7-9%" с целью расширения доступа предпринимателей к финансированию.



"Изменения касаются смягчения условий к обязательной прибыльности действующего бизнеса, снятия ограничений в части направлений использования средств, полученных субъектом предпринимательской деятельности, недопущения обеспечения обязательств субъекта предпринимательства по кредиту залогом имущественных прав по договору банковского вклада, снятия ограничения в отношении максимальной суммы кредита, приведения формулы расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков", – уточнил глава Минфина.



По просьбе министра юстиции Дениса Малюськи документ принят с доработкой в трехдневный срок.



Как сообщалось, по данным Фонда развития предпринимательства, по состоянию на 10 июня банки получили 24 720 заявок по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", 3 500 клиентов подали пакет документов для участия в программе, а получили кредиты всего 605 из них на общую сумму 361,04 млн грн.



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