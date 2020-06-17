Коронавирус не остановит миграцию из Украины Пандемия коронавируса, повлиявшая практически на все сферы общественной жизни, сказалась и на миграционных процессах. Глобализация создала условия для свободного перемещения рабочей силы между странами и континентами, и закрытые из-за карантина границы неизбежно будут открываться, пишет в своей статье для ZN.UA директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.



"Вопрос в другом: изменится ли (в ту или иную сторону) массовое стремление украинцев выезжать на заработки, и может ли украинская власть как-то повлиять на этот процесс?", - пишет автор.



По мнению социолога, сценарий, при котором экономический спад в Европе затянется (в том числе из-за второй и третьей волн коронавируса) и спрос на рабочую силу не восстановится в полном объеме, является маловероятным. В том числе с учетом украинских экономических перспектив.



"Поэтому, если только в Украине не появятся многочисленные вакансии с зарплатой на уровне 70% от той, которую могут получать наши работники за границей (а вероятность этого мизерная), масштабы выезда не только не уменьшатся, но даже вырастут", - считает она.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



