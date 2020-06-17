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Коронавирус не остановит миграцию из Украины
17.06.20 16:34 , Зеркало недели
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Пандемия коронавируса, повлиявшая практически на все сферы общественной жизни, сказалась и на миграционных процессах. Глобализация создала условия для свободного перемещения рабочей силы между странами и континентами, и закрытые из-за карантина границы неизбежно будут открываться, пишет в своей статье для ZN.UA директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.
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