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Коронавирус не остановит миграцию из Украины

17.06.20 16:34 , Зеркало недели
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Пандемия коронавируса, повлиявшая практически на все сферы общественной жизни, сказалась и на миграционных процессах. Глобализация создала условия для свободного перемещения рабочей силы между странами и континентами, и закрытые из-за карантина границы неизбежно будут открываться, пишет в своей статье для ZN.UA директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

"Вопрос в другом: изменится ли (в ту или иную сторону) массовое стремление украинцев выезжать на заработки, и может ли украинская власть как-то повлиять на этот процесс?", - пишет автор.

По мнению социолога, сценарий, при котором экономический спад в Европе затянется (в том числе из-за второй и третьей волн коронавируса) и спрос на рабочую силу не восстановится в полном объеме, является маловероятным. В том числе с учетом украинских экономических перспектив.

оэтому, если только в Украине не появятся многочисленные вакансии с зарплатой на уровне 70% от той, которую могут получать наши работники за границей (а вероятность этого мизерная), масштабы выезда не только не уменьшатся, но даже вырастут", - считает она.

МинПром

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