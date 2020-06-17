Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Правительство игнорирует призывы металлургов не повышать ренту на добычу руды

17.06.20 16:17 , 34 канал
печать
размер текста:

Правительство продолжает игнорировать призывы металлургов не повышать ренту на добычу железной руды. Закон 1210 приведет к катастрофе, заявляют в союзе работодателей и в отраслевых ассоциациях. Из-за увеличения налога страна потеряет международные рынки и валютную выручку, поэтому гривна обесценится, отмечают металлурги. 

"Сейчас мы будем платить в два раза больше ренты, чем наши российские конкуренты. Это говорит о том, что мы продадим меньше продукции, и на эти рынки зайдут россияне", — рассказывает Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Металлурги просят увеличение ренты отсрочить на год. Как это сделать? Офис президента собрал специальную группу и десять дней назад  сообщил, что за калькуляторы взялись в Минфине и Минэкономразвития.

"Для того, чтобы понять, собственно, на сколько налогообложение соответствует реалиям. Я думаю, что мы получим в ближайшее время предложения от правительства, каким образом облагать эти операции, каким образом облагать добывающие отрасли", — делится Юлия Кузнецова, заместитель руководителя Офиса президента.

На двадцать пятый день после требования президента внести правки — рабочая группа встречается во второй раз.

"Рабочая группа не заработала, сегодня снова были даны обещания, что такая группа будет создана совместно с Минфином, Минэкономики. К большому сожалению, мы видим, что упускается та возможность, которую дал Президент, исправить этот законопроект, чтобы он не навредил реальному сектору промышленности", — продолжает А.Каленков.

Через полтора часа за закрытыми дверями группа приняла изменения, касающиеся администрирования налогов. А вот поправок, которые касались отрасли, приносящие государству треть всей валютной выручки, и в которой задействованы почти полмиллиона человек, — не дождались.

"Говорить о том, каким образом повлияют акцизные платежи, повлияет увеличение ренты на экономику, — эти расчеты не произведены. В итоге это скажется на заработной плате, на количестве рабочих мест", — сообщает внефракционный народный депутат Муса Магомедов.

В прошлом году украинские металлурги уже имели убытки на 31 млрд грн. Отрасль работает на 70% мощности и падения не избежать.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:27
Интерпайп продолжает наполнять бюджет страны
17:12
Агентство Sustainalytics присвоило Метинвесту рейтинг ESG
16:58
Кабмин снял лимит на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
16:34
Коронавирус не остановит миграцию из Украины
15:51
Минэнерго предложило ввести квоты на дизтопливо и сжиженный газ из России
15:33
Годовая выплавка стали в Японии упадет ниже 80 млн тонн
15:15
Рада утвердила списание миллиардных долгов на энергорынке
14:59
Кабмин обяжет Центрэнерго использовать уголь вместо газа
14:39
Карантин в Украине продлят до 31 июля
14:20
Европа стала главным потребителем СПГ
14:01
Укрзализныце нужно доработать договор о перевозке грузов
13:45
На государственном уровне есть огромный демпинг в отношении РФ и Беларуси - министр
13:28
В Раде пообещали повысить прожиточный минимум
13:15
Объем угольной энергетики в мире неуклонно сокращается
12:54
ЗФЗ переподтвердил сертификат качества для системы управления
12:38
В мае Укрнафта снизила добычу нефти и газа
12:19
Минэкономики подготовило проект по локализации производства в секторе машиностроения
12:07
Криклий не слышит призывов моряков о помощи - Магера
11:56
Norsk Hydro сообщила о резком падении продаж своей алюминиевой продукции
11:37
АМКУ заявил о неконкурентных практиках на рынке электроэнергии
16.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!