Правительство игнорирует призывы металлургов не повышать ренту на добычу руды Правительство продолжает игнорировать призывы металлургов не повышать ренту на добычу железной руды. Закон 1210 приведет к катастрофе, заявляют в союзе работодателей и в отраслевых ассоциациях. Из-за увеличения налога страна потеряет международные рынки и валютную выручку, поэтому гривна обесценится, отмечают металлурги.



"Сейчас мы будем платить в два раза больше ренты, чем наши российские конкуренты. Это говорит о том, что мы продадим меньше продукции, и на эти рынки зайдут россияне", — рассказывает Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром".



Металлурги просят увеличение ренты отсрочить на год. Как это сделать? Офис президента собрал специальную группу и десять дней назад сообщил, что за калькуляторы взялись в Минфине и Минэкономразвития.



"Для того, чтобы понять, собственно, на сколько налогообложение соответствует реалиям. Я думаю, что мы получим в ближайшее время предложения от правительства, каким образом облагать эти операции, каким образом облагать добывающие отрасли", — делится Юлия Кузнецова, заместитель руководителя Офиса президента.



На двадцать пятый день после требования президента внести правки — рабочая группа встречается во второй раз.



"Рабочая группа не заработала, сегодня снова были даны обещания, что такая группа будет создана совместно с Минфином, Минэкономики. К большому сожалению, мы видим, что упускается та возможность, которую дал Президент, исправить этот законопроект, чтобы он не навредил реальному сектору промышленности", — продолжает А.Каленков.



Через полтора часа за закрытыми дверями группа приняла изменения, касающиеся администрирования налогов. А вот поправок, которые касались отрасли, приносящие государству треть всей валютной выручки, и в которой задействованы почти полмиллиона человек, — не дождались.



"Говорить о том, каким образом повлияют акцизные платежи, повлияет увеличение ренты на экономику, — эти расчеты не произведены. В итоге это скажется на заработной плате, на количестве рабочих мест", — сообщает внефракционный народный депутат Муса Магомедов.



В прошлом году украинские металлурги уже имели убытки на 31 млрд грн. Отрасль работает на 70% мощности и падения не избежать.



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