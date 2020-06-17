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Минэнерго предложило ввести квоты на дизтопливо и сжиженный газ из России

17.06.20 15:51 , enkorr
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Министерство энергетики предложило ввести квоты на импорт дизельного топлива из России на уровне 175 тыс. т в месяц, на сжиженный газ — 50 тыс. т. Соответствующие предложения изложены в письме министерства к Минэкономики, имеющимся в распоряжении enkorr.

"Анализ, проведенный специалистами Министерства энергетики, свидетельствует о том, что в условиях финансового кризиса и снижения розничных продаж почти на 15%, установление квот на ДТ и СУГ из РФ в размере 30% не приведет к дефициту на внутреннем рынке. Согласно проведенным расчетам, указанные размеры квоты эквивалентно 175 тыс. т ДТ и 50 тыс. т СУГ, что более чем достаточно для обеспечения стабильности топливного рынка", — говорится в письме Минэнерго от 16 июня за подписью замминистра Юрия Бойко.

Минэнерго просит МЭРТ проанализировать последствия такого ограничения и в трехдневный срок (до 19 июня) предоставить свою позицию.

Кроме этого, Минэнерго предложило полностью запретить импорт из России любых других видов топлива. Отметим, что помимо СУГ и ДТ в текущем году впервые с 2014 г. в Украину была осуществлена разовая поставка автомобильного бензина.

Свою позицию ведомство объясняет "стремительным ростом импорта СУГ и ДТ из страны-агрессора" и необходимостью ограничить импорт этого топлива из РФ на уровне 30% от объема украинского рынка.

При этом, аргументируя такое утверждение, министерство приводит некорректные цифры по динамике импорта ДТ в 2020 г.

В частности, ведомство утверждает, что "в марте 2020 г. из РФ в Украину импортировано ДТ на 75% больше, чем в январе текущего года", что не соответствует действительности.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в марте 2020 г. из России импортировано 166,4 тыс. т дизтоплива, что на 17% больше, чем в январе 2020 г. — 142,5 тыс. т.

Напомним, доля российского дизтоплива в балансе украинского рынка в 2019 г. составила 35,7% (2,5 млн т при объеме рынка 6,99 млн т) за 5 месяцев 2020 г. — 39,5% (1,07 млн т при объеме рынка 2,71 млн т). Рост доли российского ресурса в 2020 г. стал следствием срыва импорта из Беларуси из-за проблем с загрузкой нефтью белорусских НПЗ.

Доля российского СУГ в 2019 г. составила 34,6% (666 тыс. т из 1925 тыс. т), за 5 мес. 2020 г. — 38,3% (292,5 из 764,4 тыс. т), что объясняется продолжающимся увеличением потребления газомоторного топлива потребителями.

МинПром

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