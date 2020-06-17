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Годовая выплавка стали в Японии упадет ниже 80 млн тонн

17.06.20 15:33 , МеталлТорг ру
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Как сообщает MarketScreener, производство сырой стали в Японии, как ожидается, составит около 35 млн тонн в период с апреля по сентябрь и ниже 80 млн тонн в текущем финансовом году до конца марта.

"Это мое личное мнение, но я все еще ожидаю, что в текущем финансовом году производство сырой стали в Японии, вероятно, упадет ниже 80 млн тонн", - заявил на пресс-конференции новый председатель Японской федерации железа и стали Эйджи Хасимото.

Производство стали в Японии за финансовый год к марту 2020 года составило 98,43 млн тонн, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.

На вопрос, ожидает ли он еще одного раунда консолидации в местной сталелитейной промышленности, чтобы противостоять резкому снижению спроса на фоне пандемии коронавируса, Э.Хасимото сказал, что слияние не является решением проблемы выживания.

"Каждый сталелитейный завод должен сначала сделать все возможное сам по себе, чтобы улучшить управление с помощью мер, включая сокращение избыточных производственных мощностей", - сказал он.

"Нашей самой большой угрозой является Китай", - сказал госп. Хасимото.

МинПром

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