Кабмин обяжет Центрэнерго использовать уголь вместо газа

Кабинет министров примет решение, запрещающее генерирующим компаниям тепловой энергетики использовать в качестве топлива природный газ. Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства в среду, 17 июня.



"Мы планируем принять решение, что основным топливом для производства электроэнергии должен быть украинский уголь", – сказал Д.Шмыгаль.



"После нашего решения государственная компания "Центрэнерго" будет закупать и активно использовать уголь из украинских государственных шахт. Так мы поддержим украинских шахтеров и сохраним в этой отрасли 20 тыс. рабочих мест. Сейчас фактически все эти шахтеры находятся или в простое, или в состоянии неопределенности", – добавил премьер.



Как сообщалось, ранее с такой инициативой выступила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.



По словам и.о. министра, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы обеспечить рынок сбыта для государственных и частных угольных компаний.



О.Буславец в очередной раз привела в пример ПАО "Центрэнерго", потребившее в мае 0,3 млн тонн угля, вместо закрепленных в балансе 0,5 млн тонн. Недоиспользованные 0,2 млн тонн угля были замещены 136 млн куб. м газа.



Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольного Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который был назначен на должность в сентябре 2019 года.



МинПром

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