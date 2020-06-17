Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин обяжет Центрэнерго использовать уголь вместо газа

17.06.20 14:59 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Кабинет министров примет решение, запрещающее генерирующим компаниям тепловой энергетики использовать в качестве топлива природный газ. Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства в среду, 17 июня.

"Мы планируем принять решение, что основным топливом для производства электроэнергии должен быть украинский уголь", – сказал Д.Шмыгаль.

"После нашего решения государственная компания "Центрэнерго" будет закупать и активно использовать уголь из украинских государственных шахт. Так мы поддержим украинских шахтеров и сохраним в этой отрасли 20 тыс. рабочих мест. Сейчас фактически все эти шахтеры находятся или в простое, или в состоянии неопределенности", – добавил премьер.

Как сообщалось, ранее с такой инициативой выступила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

По словам и.о. министра, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы обеспечить рынок сбыта для государственных и частных угольных компаний.

О.Буславец в очередной раз привела в пример ПАО "Центрэнерго", потребившее в мае 0,3 млн тонн угля, вместо закрепленных в балансе 0,5 млн тонн. Недоиспользованные 0,2 млн тонн угля были замещены 136 млн куб. м газа.

Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольного Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который был назначен на должность в сентябре 2019 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:51
Минэнерго предложило ввести квоты на дизтопливо и сжиженный газ из России
15:33
Годовая выплавка стали в Японии упадет ниже 80 млн тонн
15:15
Рада утвердила списание миллиардных долгов на энергорынке
14:39
Карантин в Украине продлят до 31 июля
14:20
Европа стала главным потребителем СПГ
14:01
Укрзализныце нужно доработать договор о перевозке грузов
13:45
На государственном уровне есть огромный демпинг в отношении РФ и Беларуси - министр
13:28
В Раде пообещали повысить прожиточный минимум
13:15
Объем угольной энергетики в мире неуклонно сокращается
12:54
ЗФЗ переподтвердил сертификат качества для системы управления
12:38
В мае Укрнафта снизила добычу нефти и газа
12:19
Минэкономики подготовило проект по локализации производства в секторе машиностроения
12:07
Криклий не слышит призывов моряков о помощи - Магера
11:56
Norsk Hydro сообщила о резком падении продаж своей алюминиевой продукции
11:37
АМКУ заявил о неконкурентных практиках на рынке электроэнергии
11:22
В мае металлурги РФ увеличили экспортные поставки почти на 10%
11:13
В Индии реализуют крупный металлургический проект
10:55
Минфин Украины понизил ставки ОВГЗ
10:35
Южная Корея сохранила пошлины на нержавеющий прокат из Японии
10:29
Экономика США сталкивается с долгосрочными трудностями - глава ФРС
16.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!