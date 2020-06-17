Кабмин обяжет Центрэнерго использовать уголь вместо газа

Кабинет министров примет решение, запрещающее генерирующим компаниям тепловой энергетики использовать в качестве топлива природный газ. Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства в среду, 17 июня.
"Мы планируем принять решение, что основным топливом для производства электроэнергии должен быть украинский уголь", – сказал Д.Шмыгаль.
"После нашего решения государственная компания "Центрэнерго" будет закупать и активно использовать уголь из украинских государственных шахт. Так мы поддержим украинских шахтеров и сохраним в этой отрасли 20 тыс. рабочих мест. Сейчас фактически все эти шахтеры находятся или в простое, или в состоянии неопределенности", – добавил премьер.
По словам и.о. министра, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы обеспечить рынок сбыта для государственных и частных угольных компаний.
О.Буславец в очередной раз привела в пример ПАО "Центрэнерго", потребившее в мае 0,3 млн тонн угля, вместо закрепленных в балансе 0,5 млн тонн. Недоиспользованные 0,2 млн тонн угля были замещены 136 млн куб. м газа.
Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольного Игорю Коломойскомуврио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который был назначен на должность в сентябре 2019 года.