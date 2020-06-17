Европа стала главным потребителем СПГ Пока весь мир следил, как азиатские гранды менялись местами в рэнкинге мировой газовой статистики (Китай в 2017 году обошел Южную Корею по объему покупки СПГ, а в среднесрочной перспективе точно обойдет Японию), Европа резко нарастила покупки СПГ, став главным рынком этого вида топлива. Об этом пишет Интерфакс-Украина.



Как следует из данных ежегодного статистического обзора мировой энергетики BP, страны Европы в совокупности в 2019 году увеличили импорт СПГ до 119,8 млрд куб. м с 71,5 млрд куб. м.



Япония сократила закупки до 105,5 млрд куб. м со 113 млрд куб. м, Китай нарастил до 84,8 млрд куб. м с 73,5 млрд куб. м.



Мировая торговля СПГ в 2019 году выросла до 485,1 млрд куб. м с 431 млрд куб. м.



Мировой рынок СПГ вырос на 4,9%, что более чем вдвое превышает средний показатель за последние 10 лет, отмечает BP. При этом трубопроводные поставки сократились на 1,7%, или 9 млрд куб. м - в том числе на европейском рынке поставки СПГ частично вытеснили поставки из России и Северной Африки, отмечают авторы обзора.



На стороне предложения Австралия (104,7 млрд куб. м и 91,8 млрд куб. м) все ближе подступает к лидеру Катару (107,1 млрд куб. м и 104,8 млрд куб. м), почти повторив его результат 2018 года.



США экспортировали 47,5 млрд куб. м СПГ (28,4 млрд куб. м), обойдя Малайзию и став третьим по объему поставщиком СПГ в мире. В 2019 году в Европу пришло 18,3 млрд куб. м американского СПГ по сравнению с 3,9 млрд куб. м в 2018, при этом почти обнулились поставки в Китай.



Россия увеличила экспорт до 39,4 млрд куб. м с 24,9 млрд куб. м; при этом поставки СПГ в Европу выросли в три раза - до 20,5 млрд куб. м с 6,8 млрд куб. м. По объему поставок Россия обошла Малайзию и Нигерию.



Из отчета также следует, что BP зачла в экспорт "Газпрома" (MOEX: GAZP) 2019 года сделку РЕПО по продаже 7,6 млрд куб. м газа в подземных хранилищах Газпромбанку (MOEX: GZPR), а не европейским потребителям.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



