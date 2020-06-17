Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укрзализныце нужно доработать договор о перевозке грузов

17.06.20 14:01 , Укринформ
печать
размер текста:

В Европейской бизнес- ассоциации (ЕБА) считают, что АО "Укрзализныця" должно доработать обновленный договор на грузовые перевозки, который должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

"С 1 июля 2020 года "Укрзализныця" планирует ввести в действие обновленный договор о предоставлении услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, редакция которого была опубликована 31 мая на сайте ведомства. Ассоциация благодарна за учет ряда существенных замечаний, в то же время мы хотели бы обратить внимание на некоторые вопросы, требующие доработки", - говорится в сообщении.

Прежде всего, речь идет о методике начисления платы за пользование собственными вагонами "Укрзализныци". Сейчас плата начисляется по прогрессивной тарифной сетке в зависимости от количества часов пользования вагоном. В новом же договоре предлагается рассчитывать плату за использование вагонов за сутки. По подсчетам экспертов ЕБА, такое нововведение может увеличить расходы грузоотправителей более, чем в 6-7 раз или на 30-40 грн за тонну. Итак, в ассоциации предлагают оставить действующий порядок оплаты пользования вагонами "Укрзализныци".

Эксперты ЕБА также продолжают настаивать на исключении значения "Тдод" из оплачиваемого времени использования вагонов. Коэффициент Тдод – это дополнительные одни сутки к сроку доставки грузов, необходимые для формирования грузового поезда и оформления сопроводительных документов. На практике применение "Тдод" означает двое дополнительных суток за использование собственного вагона перевозчика (в грузовом и пустом рейсах).

По убеждению экспертов комитета по логистике ЕБА, целесообразным будет дополнить договор положениями об установлении ответственности перевозчика за повреждение вагонов заказчика, чтобы сбалансировать пределы ответственности заказчика и перевозчика. Другие замечания бизнеса касаются размеров и условий начисления штрафов, возможности списывать средства с лицевых счетов плательщика, перечня первичных документов и т.п.

"Бизнес надеется на скорейшие обработки комментариев вместе с экспертами "Укрзализныци" и продление действия текущего договора до момента разработки редакции, которая будет учитывать интересы всех участников рынка грузовых перевозок", - добавляют в ассоциации.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:20
Европа стала главным потребителем СПГ
13:45
На государственном уровне есть огромный демпинг в отношении РФ и Беларуси - министр
13:28
В Раде пообещали повысить прожиточный минимум
13:15
Объем угольной энергетики в мире неуклонно сокращается
12:54
ЗФЗ переподтвердил сертификат качества для системы управления
12:38
В мае Укрнафта снизила добычу нефти и газа
12:19
Минэкономики подготовило проект по локализации производства в секторе машиностроения
12:07
Криклий не слышит призывов моряков о помощи - Магера
11:56
Norsk Hydro сообщила о резком падении продаж своей алюминиевой продукции
11:37
АМКУ заявил о неконкурентных практиках на рынке электроэнергии
11:22
В мае металлурги РФ увеличили экспортные поставки почти на 10%
11:13
В Индии реализуют крупный металлургический проект
10:55
Минфин Украины понизил ставки ОВГЗ
10:35
Южная Корея сохранила пошлины на нержавеющий прокат из Японии
10:29
Экономика США сталкивается с долгосрочными трудностями - глава ФРС
10:09
Японский экспорт рухнул в мае максимальными темпами
09:57
МВФ ухудшит прогноз падения мировой экономики
09:38
JSW Steel запустила завод в США
09:09
Саудовская Аравия отложила повышение стальных пошлин
08:55
Мировое потребление нержавейки в 2020 году снизится на 7,8%
16.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!