Укрзализныце нужно доработать договор о перевозке грузов В Европейской бизнес- ассоциации (ЕБА) считают, что АО "Укрзализныця" должно доработать обновленный договор на грузовые перевозки, который должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.



"С 1 июля 2020 года "Укрзализныця" планирует ввести в действие обновленный договор о предоставлении услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, редакция которого была опубликована 31 мая на сайте ведомства. Ассоциация благодарна за учет ряда существенных замечаний, в то же время мы хотели бы обратить внимание на некоторые вопросы, требующие доработки", - говорится в сообщении.



Прежде всего, речь идет о методике начисления платы за пользование собственными вагонами "Укрзализныци". Сейчас плата начисляется по прогрессивной тарифной сетке в зависимости от количества часов пользования вагоном. В новом же договоре предлагается рассчитывать плату за использование вагонов за сутки. По подсчетам экспертов ЕБА, такое нововведение может увеличить расходы грузоотправителей более, чем в 6-7 раз или на 30-40 грн за тонну. Итак, в ассоциации предлагают оставить действующий порядок оплаты пользования вагонами "Укрзализныци".



Эксперты ЕБА также продолжают настаивать на исключении значения "Тдод" из оплачиваемого времени использования вагонов. Коэффициент Тдод – это дополнительные одни сутки к сроку доставки грузов, необходимые для формирования грузового поезда и оформления сопроводительных документов. На практике применение "Тдод" означает двое дополнительных суток за использование собственного вагона перевозчика (в грузовом и пустом рейсах).



По убеждению экспертов комитета по логистике ЕБА, целесообразным будет дополнить договор положениями об установлении ответственности перевозчика за повреждение вагонов заказчика, чтобы сбалансировать пределы ответственности заказчика и перевозчика. Другие замечания бизнеса касаются размеров и условий начисления штрафов, возможности списывать средства с лицевых счетов плательщика, перечня первичных документов и т.п.



"Бизнес надеется на скорейшие обработки комментариев вместе с экспертами "Укрзализныци" и продление действия текущего договора до момента разработки редакции, которая будет учитывать интересы всех участников рынка грузовых перевозок", - добавляют в ассоциации.



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