На государственном уровне есть огромный демпинг в отношении РФ и Беларуси - министр Расследования импорта в Украину полимерных материалов, минеральных удобрений, дизельного топлива и сжиженного газа касаются вопросов демпинга, связанного с Россией и Беларусью, заявил министр экономики Украины Игорь Петрашко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Обращаемся ко всем, кто чувствует давление, а сейчас действительно есть большие вопросы, в первую очередь, связанные с Россией и Беларусью: огромные демпинги, которые происходят на квазигосударственном уровне, с которыми нужно бороться", – сказал он на брифинге, комментируя ход расследований.



И.Петрашко напомнил, что расследования по полимерам и удобрениям были начаты еще в 2019 году.



"Эти расследования всегда будут проходить чрезвычайно конфликтно, потому что мы понимаем, что есть большие группы влияния, большой лоббизм. Все эти расследования мы ведем в соответствии с нормами ВТО. Относительно нашего общего тезиса – да, мы хотим поддерживать украинских производителей максимально агрессивно, используя все элементы ВТО", – подчеркнул министр.



Он добавил, что Минэкономики призывает обращаться за защитой максимальное количество предприятий, которые считают, что жертвами импорт и что государство до этого их не защищало.



Комментируя призыв президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о предварительной спецпошлине 18% на импорт полимерных материалов, И.Петрашко сообщил, что рабочая группа "обсуждает дальше формат…"



"Основное замечание, которое было от потребителей, в том, что определенный подход классификации ВЭДа, который мы ввели для защиты украинского производителя, не производится украинским производителем", – считает министр.



Он отметил, что решение о спецпошлине в настоящее время заблокировано судебным решением и не работает, что, однако, также является проблемой.



"Есть активная дискуссия. Вчера было совещание для того, чтобы найти этот формат компромисса между производителем и между потребителем. Я уверен, что формат будет найден по всем этим направлениям", – заявил глава Минэкономики.



Активная дискуссия между оппонентами с двух сторон ведется также по поводу введения пошлин на импорт минеральных удобрений, дизтоплива и сжиженного газа. На этом фоне МКМТ отложила вынесение решений по этим расследованиям.



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