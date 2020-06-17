Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На государственном уровне есть огромный демпинг в отношении РФ и Беларуси - министр

17.06.20 13:45 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Расследования импорта в Украину полимерных материалов, минеральных удобрений, дизельного топлива и сжиженного газа касаются вопросов демпинга, связанного с Россией и Беларусью, заявил министр экономики Украины Игорь Петрашко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Обращаемся ко всем, кто чувствует давление, а сейчас действительно есть большие вопросы, в первую очередь, связанные с Россией и Беларусью: огромные демпинги, которые происходят на квазигосударственном уровне, с которыми нужно бороться", – сказал он на брифинге, комментируя ход расследований.

И.Петрашко напомнил, что расследования по полимерам и удобрениям были начаты еще в 2019 году.

"Эти расследования всегда будут проходить чрезвычайно конфликтно, потому что мы понимаем, что есть большие группы влияния, большой лоббизм. Все эти расследования мы ведем в соответствии с нормами ВТО. Относительно нашего общего тезиса – да, мы хотим поддерживать украинских производителей максимально агрессивно, используя все элементы ВТО", – подчеркнул министр.

Он добавил, что Минэкономики призывает обращаться за защитой максимальное количество предприятий, которые считают, что жертвами импорт и что государство до этого их не защищало.

Комментируя призыв президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о предварительной спецпошлине 18% на импорт полимерных материалов, И.Петрашко сообщил, что рабочая группа "обсуждает дальше формат…"

"Основное замечание, которое было от потребителей, в том, что определенный подход классификации ВЭДа, который мы ввели для защиты украинского производителя, не производится украинским производителем", – считает министр.

Он отметил, что решение о спецпошлине в настоящее время заблокировано судебным решением и не работает, что, однако, также является проблемой.

"Есть активная дискуссия. Вчера было совещание для того, чтобы найти этот формат компромисса между производителем и между потребителем. Я уверен, что формат будет найден по всем этим направлениям", – заявил глава Минэкономики.

Активная дискуссия между оппонентами с двух сторон ведется также по поводу введения пошлин на импорт минеральных удобрений, дизтоплива и сжиженного газа. На этом фоне МКМТ отложила вынесение решений по этим расследованиям.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:20
Европа стала главным потребителем СПГ
14:01
Укрзализныце нужно доработать договор о перевозке грузов
13:28
В Раде пообещали повысить прожиточный минимум
13:15
Объем угольной энергетики в мире неуклонно сокращается
12:54
ЗФЗ переподтвердил сертификат качества для системы управления
12:38
В мае Укрнафта снизила добычу нефти и газа
12:19
Минэкономики подготовило проект по локализации производства в секторе машиностроения
12:07
Криклий не слышит призывов моряков о помощи - Магера
11:56
Norsk Hydro сообщила о резком падении продаж своей алюминиевой продукции
11:37
АМКУ заявил о неконкурентных практиках на рынке электроэнергии
11:22
В мае металлурги РФ увеличили экспортные поставки почти на 10%
11:13
В Индии реализуют крупный металлургический проект
10:55
Минфин Украины понизил ставки ОВГЗ
10:35
Южная Корея сохранила пошлины на нержавеющий прокат из Японии
10:29
Экономика США сталкивается с долгосрочными трудностями - глава ФРС
10:09
Японский экспорт рухнул в мае максимальными темпами
09:57
МВФ ухудшит прогноз падения мировой экономики
09:38
JSW Steel запустила завод в США
09:09
Саудовская Аравия отложила повышение стальных пошлин
08:55
Мировое потребление нержавейки в 2020 году снизится на 7,8%
16.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!