В Раде пообещали повысить прожиточный минимум

В Украине планируют повысить прожиточный минимум. Процесс повышения будет проходить в несколько этапов.
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
По словам нардепа, повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, поскольку быстро это сделать невозможно.
"Такие планы есть. Насколько мне известно, там в два этапа будет повышен. Но больше деталей, надо министра спрашивать. Почему быстро это нельзя сделать, потому что там есть цепная реакция. К этому привязаны штрафы, и зарплаты судей в том числе. Поэтому все это нужно комплексно учесть", - пояснил он.
Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине планируют повысить прожиточный минимум. Также она прогнозировала увеличение минимальной заработной платы.