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В Раде пообещали повысить прожиточный минимум

17.06.20 13:28 , РБК Украина
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В Украине планируют повысить прожиточный минимум. Процесс повышения будет проходить в несколько этапов.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

По словам нардепа, повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, поскольку быстро это сделать невозможно.

"Такие планы есть. Насколько мне известно, там в два этапа будет повышен. Но больше деталей, надо министра спрашивать. Почему быстро это нельзя сделать, потому что там есть цепная реакция. К этому привязаны штрафы, и зарплаты судей в том числе. Поэтому все это нужно комплексно учесть", - пояснил он.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине планируют повысить прожиточный минимум. Также она прогнозировала увеличение минимальной заработной платы.

Ранее Рада увеличила размер социальных выплат пенсионерам и детям.

МинПром

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