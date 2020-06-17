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Объем угольной энергетики в мире неуклонно сокращается

17.06.20 13:15 , Металлургпром
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Доля электроэнергии, вырабатываемой на угольных электростанциях мира, продолжает снижаться, следует из отчета, подготовленного компанией BP. По подсчетам ее экспертов, в 2019 году доля "угольной" электроэнергии в мировом энергобалансе сократилась на 0,5 п.п. — до 27%, а ее общий объем составил 157,9 эксаджоуля.

В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.

При этом общее потребление угля в мире за год сократилось на 0,6%, однако его производство выросло на 1,5%, что привело к падению мировых цен на этот вид топлива. В результате объемы мировой торговли углем сократились в 2019 году на 1,3%, что стало первым снижением с 2015 года. Сильнее всего сократили экспорт угля США, Австралия и Колумбия, импорт — страны Европы, Япония и Южная Корея.

Внутреннее потребление угля продолжило расти в Китае, Индонезии и Вьетнаме, а также Индии, где прирост оказался минимальным с 2001 года. Общее потребление угля в 37 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократилось до минимума за историю подсчетов BP.

Общемировой тренд декарбонизации экономики формирует новую реальность и заставляет энергетические компании корректировать свои стратегии и пересматривать портфель активов, отмечает крупнейший энергохолдинг Украины ДТЭК. Замещение высокоуглеродной генерации низкоуглеродной существенно отразится на экономике и социальной среде регионов, где работают угольные предприятия холдинга.

Украине более 250 тыс. человек, которые зависят от работы угольной отрасли. Это не только сотрудники предприятий, но и жители моногородов, где работают шахты. В ДТЭК Энерго работают более 30 тыс. шахтеров. Наша задача, как ответственного работодателя, способствовать появлению новых рабочих мест и обеспечивать трансформацию регионов на локальном, национальном и международном уровнях. Поэтому с 2018 года мы являемся активным участником Европейской платформы по справедливой угольной трансформации", - рассказал Дмитрий Сахарук.

Украина стала активным участником процесса трансформации угольных регионов и обозначила это как одну из приоритетных задач на пути к углеродной нейтральности. Украинское правительство создало Координационный центр трансформации угольной промышленности, а Европейская комиссия вместе c международными финансовыми институтами финализирует программу угольной трансформации для Западных Балкан и Украины, которая предоставит экспертные знания и поддержку стран в переходный период.

МинПром

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