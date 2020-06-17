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ЗФЗ переподтвердил сертификат качества для системы управления

17.06.20 12:54 , Металлургпром
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В начале июня на Запорожском ферросплавном заводе (ЗФЗ) прошел ресертификационный аудит на соответствие системы управления качеством требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Проводили его специалисты "Бюро Веритас Сертификейшн Украина".

"Процедура аудита и получение сертификата дает нам возможность и дальше успешно конкурировать на рынке производства ферросплавов, а нашей продукции быть востребованной на мировом рынке", - отметили в пресс-службе ЗФЗ.

Проверка проходила как очно - в отделе кадров и обучения, в цехах и в отделе менеджмента, так и заочно – по отделу сбыта, на основании документов, предоставленных этими подразделениями.

По словам аудитора Сергея Руадзе, он полностью удовлетворен работой запорожского предприятия в направлении менеджмента. Одно несоответствие в системе управления качеством, на которое было указано, необходимо устранить до 1 сентября этого года.

Запорожский завод ферросплавов — одно из крупнейших предприятий в Европе. Основная продукция завода - различные марки ферросплавов: ферросиликомарганец, ферросилиций, ферромарганец, марганец металлический, с различным содержанием фосфора и других элементов в зависимости от требований заказчика.

МинПром

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