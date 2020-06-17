В мае Укрнафта снизила добычу нефти и газа По оперативным данным, в мае 2020 года ПАО "Укрнафта" добыло 128,9 тыс. т нефти и конденсата и 96,7 млн кубометров газа, что, соответственно, на 1,3% и 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафта" сообщает БизнесЦензор.



Среднесуточные показатели добычи углеводородов в мае составили 4,16 тыс. т нефти и конденсата и 3,12 млн кубометров газа, несколько снизившись по сравнению с показателями прошлого года.



Для обеспечения стабильности производства "Укрнафта" провела программу плановых ремонтов на газоперерабатывающих заводах.



"Сокращение добычи в мае стало прогнозируемым результатом на фоне сокращения капитальных затрат, а также хронического недостатка инвестиций. Нерешенные вопросы с налоговым долгом и аукционами по продаже нефти продолжают ограничивать возможности компании инвестировать в развитие бизнеса. Вместе с тем мы приложим большие усилия для того, чтобы сохранить добычу на уровне прошлого года", – отметил заместитель председателя правления, Исполнительный Вице-Президент по вопросам добычи и переработки Маврикий Калугин.



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