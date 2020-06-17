Минэкономики подготовило проект по локализации производства в секторе машиностроения Минэкономики планирует внести на обсуждение Правительственного комитета постановление Кабмина о реализации пилотного проекта по локализации производства в секторе машиностроения.



Об этом во время пресс-конференции, посвященной 100 дням правительства заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба министерства.



"В ближайшее время планируется внести на обсуждение правительственного комитета постановление КМУ по реализации пилотного проекта по локализации производства в секторе машиностроения. В частности, будет утвержден перечень техники и порядок определения степени локализации такой техники, а также обозначены условия в системе государственных закупок", - говорится в сообщении.



По словам И.Петрашко, министерство хочет, чтобы государственные компании или структуры при закупках учитывали и отдавали предпочтение тем товарам, которые частично произведены в Украине.



"Это то, что мы называем локализацией - концепция, которая используется во всех ведущих странах мира. В этом контексте перспективной является отрасль машиностроения, которую мы хотим поднять и поддержать", - подчеркнул министр.



Он добавил, что в сфере машиностроения большим спросом пользуются локомотивы. Сейчас в Украине локомотивы не производятся, но участие украинских компаний в производстве компонентов для них может достигать 50%. Таким образом, украинские производства будут конкурировать за крупные заказы.



"Украина является крупным клиентом как госзаказчик для многих производств в мире. Мы хотим, чтобы наши производственные цепочки были включены в мировое разделение труда", - добавил глава Минэкономики.



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