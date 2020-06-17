Norsk Hydro сообщила о резком падении продаж своей алюминиевой продукции Норвежская компания Norsk Hydro сообщила, что в апреле-мае текущего года резко сократила продажи алюминиевой продукции из-за падения спроса на нее в западных странах.



В наибольшей степени сократилось потребление экструдированного профиля, продажи которого в течение этих двух месяцев уменьшились на 42% по сравнению с апрелем-маем 2019 г., до 138 тыс. т. Продажи алюминиевого проката между тем снизились на 21%, до 131 тыс. т.



Во время карантина норвежская компания не останавливала производство первичного алюминия, объем выплавки которого даже увеличился на 5% по сравнению с показателем годичной давности до 341 тыс. т. Возвращение в строй всех мощностей бразильского завода Albras перекрыло 20%-е снижение загрузки комбината Slovalco в Словакии в декабре прошлого года.



Hydro также не стала сокращать добычу сырья и выпуск глинозема. Их производство возросло почти в два раза по сравнению с апрелем-маем прошлого года благодаря эффекту низкой базы. Год назад компании приходилось ограничивать производительность бокситового рудника Paragominas и глиноземного завода Alunorte в Бразилии, но в текущем году они функционировали с полной загрузкой мощностей.



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