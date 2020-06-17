Криклий не слышит призывов моряков о помощи - Магера Почти 129 тысяч украинских моряков подают сигнал бедствия и проблемы у них возникли не в море, а на родной украинской земле. Из-за бездеятельности и халатности Мининфраструктуры и лично министра Владислава Криклия уже завтра наши моряки могут стать безработными. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



"Работа в море очень специфическая. Она тяжела, как физически, так и психологически. Поэтому моряки более остальных профессий (пожалуй, за исключением врачей) пострадали от последствий эпидемии короновируса. Ведь многие из них в разгар карантина оказались далеко от дома, в открытом море или портах, без возможности сойти на землю в течение нескольких месяцев", - написал он.



Нардеп сообщил, что в результате вынужденного простоя у моряков истекли сроки действия разрешительных документов, которые им нужны в морской профессии. Остро встал вопрос смены команд, переаттестации и продления документов. Все морские державы мира, кроме Украины, сразу же запустили специальные программы помощи для своих моряков. По линии профильных министерств, министерств иностранных дел и профсоюзов. Украинское Министерство инфраструктуры не сделало ровным счетом ничего.



"Здесь очень важно понимать, что на мировом морском рынке труда идет очень жесткая борьба за рабочие места. Сегодня больше других ценятся украинские, филиппинские и индийские моряки, как самые высококвалифицированные и доступные по цене. И если наши ребята по какой-либо причине не смогут выйти в море, их места в командах сразу же займут конкуренты-иностранцы", - отметил он.



По данным С.Магеры, сегодня десятки тысяч наших моряков из-за короновируса пребывают в море более 12 месяцев. Это строго запрещено международным морским правом и медицинскими показаниями. После такого долгого пребывания в открытом море и в закрытом пространстве у человека могут развиться необратимые нарушения психики. А это, как минимум, - профнепригодность.



"У тех, кто переживает карантин на суше, дела не многим лучше. Из-за произвола чиновников моряки не могут поменять документы, чтобы выйти на смену экипажам, которые находятся в плаваниях. Коррупция достигла страшных размеров: с моряков требуют взятки за оформление документов и получение всех разрешений. Расходы на то, чтобы вернуться в море достигают 5-6 тыс. долларов США на человека. Те же, кому удалось сделать документы, все равно не могут попасть на суда. Министерство инфраструктуры не позаботилось об организации логистики и трансферов в карантинный период. Шансы занять свои рабочие места у наших моряков минимальные. По вине нерадивых чиновников они брошены на произвол судьбы", - подчеркнул политик.



"Я считаю такую бездеятельность со стороны министра инфраструктуры Владислава Криклия и самого министерства преступной. От министра в ответ на депутатское обращение я получил бюрократическую отписку. Официально стало ясно, что никто не собирается помогать нашим морякам. Поэтому со всей ответственностью заявляю: Криклий должен уйти в отставку. Отрасли нужен новый руководитель, который знает и понимает профильную проблематику, умеет быстро и эффективно решать наболевшие проблемы", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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