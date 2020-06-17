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АМКУ заявил о неконкурентных практиках на рынке электроэнергии

17.06.20 11:37 , Интерфакс Украина
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) допускает, что некоторые участники рынка электроэнергии могут прибегать к антиконкурентным практикам.

роведенный комитетом макроэкономический и факторный анализ функционирования разных сегментов рынка электрической энергии в течение 2020 года может свидетельствовать о применении некоторыми игроками рынка антиконкурентных практик", – говорится в ответе АМКУ на запрос Энергореформы.

В комитете отметили, что с целью выяснения действительных обстоятельств дела на энергорынке и оперативного выявления и прекращения вероятных нарушений конкурентного законодательства направлены запросы об информации к производителям электроэнергии, поставщикам, трейдерам, НЭК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка", а также к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По итогам анализа полученной информации комитет в сжатые сроки примет соответствующее решение, говорится в письме.

ледует отметить, что речь идет о действиях производителей электроэнергии и трейдеров, которые могут иметь признаки недобросовестной конкуренции, в том числе путем манипулирования ценовыми заявками и объемами электроэнергии на рынке", – уточняют в комитете.

При этом в нем не исключили, что такое поведение, среди прочего, может быть обусловлено бездеятельностью НКРЭКУ.

В АМКУ подчеркнули, что сигналы о вероятных нарушениях на рынке э/э начали поступать от общественности и органов власти, в частности, от депутатов парламента, среди которых имеется обращение председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.

"Украинский рынок электроэнергии постоянно находится в фокусе внимания АМКУ как рынок, характеризирующийся высокой концентрацией и ограниченной конкуренцией", – подчеркнули в комитете.

Как сообщалось, в связи с резким падением спроса и цен на рынке электроэнергии А.Герус обратился в Службу безопасности Украины и АМКУ с просьбой расследовать возможные манипулятивные действия участников рынка, которые, в частности, входят в "вертикально-интегрированную финансово-промышленную группу".

Он указывает, что в период 25-26 мая произошел обвал цен на рынке "на сутки вперед", в результате которого цена электроэнергии базовой нагрузки в понедельник, 25 мая, составила 791 грн/МВт-ч, во вторник, 26 мая, – 858 грн/МВт-ч, что на 40% и 36% ниже показателей понедельника-вторника прошлой недели.

По данным главы комитета, спрос на э/э в эти дни упал до экстремально низкого уровня 58,4-58,6 МВт-ч, что на 26-50% ниже показателей аналогичных дней предыдущей недели.

По мнению автора письма, наблюдающиеся колебания на рынке э/э не соответствуют динамике спроса на ресурс на фоне выхода из карантина, начала работы электротранспорта и похолодания, они могут быть результатом манипуляций.

МинПром

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