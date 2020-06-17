В мае металлурги РФ увеличили экспортные поставки почти на 10% Институт проблем естественных монополий проанализировал итоги работы промышленного комплекса России в мае 2020 года. По оценке ИПЕМ, падение индексов производства и спроса за данный период находилось на уровнях, ранее наблюдавшихся только в разгар финансово-экономического кризиса 2008-2010 годов.



Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам мая показали синхронное падение: ИПЕМ-производство – на 9,7%, ИПЕМ-спрос – на 9,5%. С начала года индекс ИПЕМ-производство сократился в годовом сопоставлении на 3,3%, ИПЕМ-спрос – на 4,2%.



По данным ИПЕМ, в мае снижение спроса составило -9,2% (-5,7% за январь-май). Во внутреннем потреблении спрос сократился как на чёрные (-36,7% в мае, -14,9% с начала года), так и на цветные металлы (-20,5%, -16,8%). Тем не менее, впервые с начала прошлого года экспортные поставки чёрных металлов продемонстрировали положительную динамику (+9,8% в мае 2020 года, -4,8% за период с начала года), тогда как в сегменте цветных металлов продолжается спад (-20,5%, -10,4%).



"Снижение экономической активности, в первую очередь, в промышленных центрах Азии и Европы, вызвало падение цен на цветные и чёрные металлы, хотя ослабление курса рубля частично компенсирует данный эффект. При этом заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции также не теряет своей актуальности. Кроме того, в конце апреля министерство экономики Мексики объявило о новой волне антидемпинговых расследований в отношении продукции, импортируемой из РФ", - говорится в материалах мониторинга ИПЕМ.



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