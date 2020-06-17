В Индии реализуют крупный металлургический проект Как сообщили власти индийского штата Андхра Прадеш, возобновились переговоры с потенциальными участниками совместного предприятия по строительству нового металлургического комбината на базе завода Kadapa Steel Plant (KSP) в районе порта Кришнапатнам.



Проект предусматривает возведение предприятия по выпуску высококачественного листового проката мощностью 3 млн т в год с возможным расширением до 10 млн т.



Уставной капитал совместного предприятия составит 5 млрд. рупий (более 65 млн долл.). Со стороны государства в нем будет выступать компания Andhra Pradesh High Grade Steels.



В марте текущего года сообщалось о планируемом подписании меморандума о взаимопонимании с корейской компанией Hyundai Steel, но переговоры, очевидно, были прерваны из-за эпидемии коронавируса. Теперь власти штата заявляют о наличии и других заинтересованных сторон, в частности, индийской компании Tata Steel и бывшей Essar Steel, которая сейчас находится в собственности ArcelorMittal и Nippon Steel.



Подписание соглашения о запуске совместного проекта ожидается в августе-сентябре текущего года. Администрация штата обещает в течение двух лет построить всю необходимую инфраструктуру.



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