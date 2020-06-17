Экономика США сталкивается с долгосрочными трудностями - глава ФРС Экономика США сталкивается с долгосрочными трудностями из-за роста безработицы и волны банкротств малого бизнеса в условиях пандемии, несмотря на недавние признаки восстановления, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.



"Пока общество не будет уверено, что заболевание удалось взять под контроль, полное восстановление маловероятно", - сказал он, выступая в банковском комитете Сената с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике.



Он также отметил, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США".



По словам Пауэлла, меры прямой государственной помощи могут "не только поддержать домашние хозяйства и бизнес, но и ограничить затяжной ущерб экономике".



"Чем дольше длится кризис, тем выше вероятность затяжного ущерба из-за постоянной потери рабочих мест и закрытия бизнеса", - добавил он.



Глава ФРС выразил обеспокоенность последствиями кризиса для малого бизнеса. Он подчеркнул, что малые и средние предприятия являются "сердцем" американской экономики.



"Если малое и среднее предприятие становится банкротом из-за медленного восстановления экономики, мы теряем больше, чем просто предприятие", - сказал глава ФРС.



Он также отметил, что нынешний экономический спад может обострить проблему неравенства в стране, поскольку "домохозяйства с низким уровнем доходов столкнулись с самым сильным падением занятности, а потеря рабочих мест среди афроамериканцев, испаноговорящих жителей и женщин была выше, чем в других группах".



Помимо этого, Пауэлл заявил, что регулятор будет сохранять процентные ставки ниже нуля, пока не будет уверенности в том, "что экономика пережила недавние события и находится на пути к максимальной занятости и ценовой стабильности".



По прогнозу Пауэлла, инфляция в США в течение "некоторого времени" будет ниже целевого уровня регулятора в 2%.



Говоря о программе покупки облигаций американских компаний объемом 750 млрд долл., Пауэлл отметил, что темпы ее реализации будут зависеть от реакции рынка. Как отмечает CNBC, доходность корпоративных облигаций находится на рекордно низком уровне, а спред по отношению к казначейским облигациям снизился до уровня, который наблюдался до пандемии.



"Если функционирование рынка будет и дальше улучшаться, мы с радостью замедлим или даже остановим выкуп", - сказал Пауэлл.



Глава Федрезерва не стал отрицать возможность использования центробанком контроля кривой доходности в качестве нового инструмента для помощи восстановлению экономики после рецессии. Однако он отметил, что этот вопрос находится на ранней стадии рассмотрения. Если доходность облигаций подскочит, а ФРС захочет сохранить ее на низком уровне, "мы подумаем о том, чтобы использовать" этот инструмент, добавил он.



МинПром

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