МВФ ухудшит прогноз падения мировой экономики Международный валютный фонд, скорее всего, ухудшит прогнозы сокращения глобальной экономики в 2020 году и видит “глубокую неопределенность” вокруг курса восстановления, сказала главный экономист МВФ Гита Гопинат, передает Reuters.



По ее словам, текущий экономический кризис более глобальный и протекает иначе, чем предыдущие. При этом сектор услуг пострадал сильнее, чем производственный, как в развитых, так и в развивающихся странах, а инфляция повсеместно остается низкой, сказала Гопинат.



Также главный экономист МВФ указала на сильное расхождение финансовых рынков и реального сектора экономики, которое может стать предвестником еще большей волатильности на финансовых рынках и резких коррекций.



Напомним, в своем последнем прогнозе МВФ заявил, что глобальный объем экономики в текущем году сократится на 3%, что станет еще худшим показателем, чем после мирового финансового кризиса 2008/09 годов, и самым резким спадом со времен Великой депрессии.



МинПром



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