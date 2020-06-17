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МВФ ухудшит прогноз падения мировой экономики

17.06.20 09:57
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Международный валютный фонд, скорее всего, ухудшит прогнозы сокращения глобальной экономики в 2020 году и видит “глубокую неопределенность” вокруг курса восстановления, сказала главный экономист МВФ Гита Гопинат, передает Reuters.

По ее словам, текущий экономический кризис более глобальный и протекает иначе, чем предыдущие. При этом сектор услуг пострадал сильнее, чем производственный, как в развитых, так и в развивающихся странах, а инфляция повсеместно остается низкой, сказала Гопинат.

Также главный экономист МВФ указала на сильное расхождение финансовых рынков и реального сектора экономики, которое может стать предвестником еще большей волатильности на финансовых рынках и резких коррекций.

Напомним, в своем последнем прогнозе МВФ заявил, что глобальный объем экономики в текущем году сократится на 3%, что станет еще худшим показателем, чем после мирового финансового кризиса 2008/09 годов, и самым резким спадом со времен Великой депрессии.

МинПром

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