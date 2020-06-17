Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Мировое потребление нержавейки в 2020 году снизится на 7,8%

17.06.20 08:55
печать
размер текста:

Согласно оценке International Stainless Steel Forum, в 2020 году мировое потребление нержавеющей стали достигнет 41,24 млн. тонн – на 3,47 млн. тонн или 7,8% меньше в годовом исчислении.

Снижение показателей будет обусловлено, в частности, воздействием на мировую экономику эпидемии коронавируса.

По данным ISSF, в 2019 году производство нержавеющей стали по всему миру составило 52,218 млн. тонн, что на 2,9% больше итога 2018 года. В Китае прирост составил 10,1%, тогда как другие макрообласти показали отрицательную динамику.

Наибольшее падение было зафиксировано в Европе (-7,9% и 6,805 млн. тонн), далее следуют США (-7,6% и 2,593 млн. тонн), страны Азии без учёта КНР и Южной Кореи (-3,7% при объёме 7,894 млн. тонн). Производители нержавеющей стали Бразилии, Индонезии, РФ, Южной Африки и Южной Кореи (указаны ISSF как «другие») ухудшили показатели на 2% до 5,525 млн. тонн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:38
JSW Steel запустила завод в США
09:09
Саудовская Аравия отложила повышение стальных пошлин
08:20
В мае Казахстан снизил выплавку стали на 39%
16.06.20
18:01
Цены на автогаз резко ускорили рост
17:51
Мариупольский порт наладил каботаж слябов
17:25
Nord Stream 2 просит Данию разрешить работу якорных трубоукладчиков
17:05
При госзакупках в машиностроении нужно установить критерий локализации
16:51
В Украине катастрофическая ситуация с инфляцией – министр
16:30
Спрос на нефть в этом году упадет на 8 млн барр./сутки – МЭА
16:10
Рада проголосовала за защиту трудовых мигрантов
15:54
Экономика Украины начнет расти уже в 4 квартале – Минэкономики
15:40
Glencore продаст Tesla кобальт для производства электромобилей
15:20
В Японии ожидают снижения стальной выплавки на 20 млн тонн
15:19
Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси предлагают запретить до 2022 г.
15:05
Промышленники хотят срочно встретиться с Зеленским
14:53
Высокие портовые сборы сдерживают развитие украинского экспорта
14:35
В апреле-мае Украина почти прекратила импорт товаров
14:13
В России переход автомобилей на газ оплатят государство и Газпром
13:58
Лукашенко готов отказаться от российского газа
13:44
Нефтегазовики поддержали аграриев в призыве не вводить пошлину на дизтопливо
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!