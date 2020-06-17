Мировое потребление нержавейки в 2020 году снизится на 7,8%

Согласно оценке International Stainless Steel Forum, в 2020 году мировое потребление нержавеющей стали достигнет 41,24 млн. тонн – на 3,47 млн. тонн или 7,8% меньше в годовом исчислении.
Снижение показателей будет обусловлено, в частности, воздействием на мировую экономику эпидемии коронавируса.
По данным ISSF, в 2019 году производство нержавеющей стали по всему миру составило 52,218 млн. тонн, что на 2,9% больше итога 2018 года. В Китае прирост составил 10,1%, тогда как другие макрообласти показали отрицательную динамику.
Наибольшее падение было зафиксировано в Европе (-7,9% и 6,805 млн. тонн), далее следуют США (-7,6% и 2,593 млн. тонн), страны Азии без учёта КНР и Южной Кореи (-3,7% при объёме 7,894 млн. тонн). Производители нержавеющей стали Бразилии, Индонезии, РФ, Южной Африки и Южной Кореи (указаны ISSF как «другие») ухудшили показатели на 2% до 5,525 млн. тонн.