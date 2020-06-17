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В мае Казахстан снизил выплавку стали на 39%

17.06.20 08:20 , МеталлСервис
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В течение мая 2020 года металлурги Казахстана выплавили 248 413 тонн стали (в апреле – 236 914 тонн). Снижение объёмов в годовом соотношении – 39%.

За январь-май производство нерафинированной стали составило 1 455 011 тонн, что ниже показателей аналогичного периода 2019 года на 24,3%, сообщается в материалах комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Майское производство плоского проката достигло уровня в 206 051 тонн, что на 12,1% меньше показателей мая 2019 года. С начала года металлургические предприятия нарастили объёмы на 13% до 945 178 тонн.

Производители ферросплавов Казахстана улучшили показатели по сравнению с маем 2019 года на 7,4% до 188 389 тонн, в январе-мае — на 4,1% до 918 765 тонн.

МинПром

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