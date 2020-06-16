Цены на автогаз резко ускорили рост

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 17 коп./л, до 11,23 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95". Это самое большое суточное повышение средней цены с конца мая.



Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 22–24 коп./л, до 10,43–10,50 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 50 коп./л — с 10,40 до 10,90 грн/л и в Тернопольской области (+ 45 коп.л) — до 10,65 грн/л. В остальных регионах автогаз подорожал на 10-40 коп./л.



В сети Glusco автогаз подорожал на 50 коп./л, до 11,35 грн/л. Сети АЗК WOG и ОККО повысили цены в среднем на 12–16 коп./л, UPG — на 20 коп./л (11,00 грн/л).



Сети Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", Chip, BVS и другие увеличили цены на 5–40 коп./л.



Напомним, 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.



Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 16 июня средняя розничная цена газа выросла на 37% (на 3,01 грн/л) — с 8,22 до 11,23 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной — 21,90 грн/л.



За прошедшую неделю (5 июня – 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 коп./л (на 3,9%), до 10,97 грн.



МинПром

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