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Мариупольский порт наладил каботаж слябов

16.06.20 17:51
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Мариупольский порт в июне впервые в своей истории организовал каботажные перевозки слябов из Азовского моря в Черное. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Как сообщается, лет 20-30 назад посредством каботажных перевозок из Мариуполя в черноморские порты возили различные грузы. Но в 2019-м каботаж полностью прекратился.

"С марта нынешнего года ситуация начала меняться, возобновились перевозки на т/х "TAILWIND" - доставка экспортного чугуна в порт Южный. А с июня, впервые в истории нашего порта, используя каботажные перевозки, из Азовского моря в Черное начали доставлять генеральные грузы - слябы", - сказано в сообщении.

2 июня в Одесский порт была отправлена ​​первая партия слябов на теплоходе "TAILWIND". Таким образом, для части своих грузов грузовладелец продолжает менять логистику, используя вместо железной дороги каботажные перевозки. И уже третья партия слябов в этом месяце грузится на теплоход "SAKAR".

По итогам 2019 года Мариупольский порт увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 10,1% — до 6,483 млн т. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 4% (в 2018 году — 4,4%, в 2017 году — 4,9%).

МинПром

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