Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Nord Stream 2 просит Данию разрешить работу якорных трубоукладчиков

16.06.20 17:25 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Проектная компания по строительству "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG попросила датского регулятора разрешить использование судна с якорным (а не только динамическим) позиционированием при строительстве магистрали. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Компания Nord Stream 2 AG подала запрос на внесение поправки к полученному разрешению на строительство в качестве предупредительной меры в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства (ДЭА)", - прокомментировали в Nord Stream 2 AG.

"Nord Stream 2 AG реализует проект в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения. Подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода "Северный поток", а также при строительстве участка газопровода "Северный поток-2" в водах Германии", - напомнили в проектной компании.

В Датском энергетическом агентстве добавили: "Компания Nord Stream 2 AG обратилась к нам с просьбой одобрить, что они могут использовать фиксирующиеся на якорь трубоукладочные суда для завершения строительства газопровода Nord Stream 2. Использование трубоукладчиков с якорной стабилизацией было оценено в процессе воздействия на окружающую среду, но это не является частью разрешения от октября 2019 года. Соответственно, DEA примет административное решение в соответствии с Законом о континентальном шельфе и с нашими обязательствами в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS)".

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток-2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

На сегодня в германском порту Мукран недалеко от трассы оставшегося участка магистрали стоят два российских трубоукладочных судна: "Академик Черский" с системой динамического позиционирования и "Фортуна" - с якорным.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
Цены на автогаз резко ускорили рост
17:51
Мариупольский порт наладил каботаж слябов
17:05
При госзакупках в машиностроении нужно установить критерий локализации
16:51
В Украине катастрофическая ситуация с инфляцией – министр
16:30
Спрос на нефть в этом году упадет на 8 млн барр./сутки – МЭА
16:10
Рада проголосовала за защиту трудовых мигрантов
15:54
Экономика Украины начнет расти уже в 4 квартале – Минэкономики
15:40
Glencore продаст Tesla кобальт для производства электромобилей
15:20
В Японии ожидают снижения стальной выплавки на 20 млн тонн
15:19
Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси предлагают запретить до 2022 г.
15:05
Промышленники хотят срочно встретиться с Зеленским
14:53
Высокие портовые сборы сдерживают развитие украинского экспорта
14:35
В апреле-мае Украина почти прекратила импорт товаров
14:13
В России переход автомобилей на газ оплатят государство и Газпром
13:58
Лукашенко готов отказаться от российского газа
13:44
Нефтегазовики поддержали аграриев в призыве не вводить пошлину на дизтопливо
13:33
Белановский ГОК Ferrexpo передал рентген аппарат Кременчугской больнице
13:18
Повышение ренты на добычу руды необходимо отложить - мнение
12:47
Европейская комиссия начала новое расследование по импорту г/к проката из Турции
12:31
В Украине расход газа будут считать в киловатт-часах
15.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!