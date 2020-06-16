Nord Stream 2 просит Данию разрешить работу якорных трубоукладчиков Проектная компания по строительству "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG попросила датского регулятора разрешить использование судна с якорным (а не только динамическим) позиционированием при строительстве магистрали. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Компания Nord Stream 2 AG подала запрос на внесение поправки к полученному разрешению на строительство в качестве предупредительной меры в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства (ДЭА)", - прокомментировали в Nord Stream 2 AG.



"Nord Stream 2 AG реализует проект в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения. Подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода "Северный поток", а также при строительстве участка газопровода "Северный поток-2" в водах Германии", - напомнили в проектной компании.



В Датском энергетическом агентстве добавили: "Компания Nord Stream 2 AG обратилась к нам с просьбой одобрить, что они могут использовать фиксирующиеся на якорь трубоукладочные суда для завершения строительства газопровода Nord Stream 2. Использование трубоукладчиков с якорной стабилизацией было оценено в процессе воздействия на окружающую среду, но это не является частью разрешения от октября 2019 года. Соответственно, DEA примет административное решение в соответствии с Законом о континентальном шельфе и с нашими обязательствами в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS)".



Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток-2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".



На сегодня в германском порту Мукран недалеко от трассы оставшегося участка магистрали стоят два российских трубоукладочных судна: "Академик Черский" с системой динамического позиционирования и "Фортуна" - с якорным.



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