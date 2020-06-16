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При госзакупках в машиностроении нужно установить критерий локализации

16.06.20 17:05 , Интерфакс Украина
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает установить неценовой дополнительный критерий при государственных закупках в машиностроительном секторе в 30%. 

Проект соответствующего постановления вскоре будет вынесен на комитет Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

"Думаю, на ближайший правительственный комитет вынесем его (проект постановления) для последующего обсуждения, поскольку документ довольно сложный, но логика довольно проста: кроме ценовых критериев, вводится простой и понятный критерий, который действует во многих странах мира - это локализация", - сказал министр Игорь Петрашко на пресс-конференции.

Он добавил, что речь идет о пилотном проекте для поддержки промышленности, которая лишена доступа к дешевому финансированию, в отличие от европейских предприятий.

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития работает над тем, чтобы предложить локализацию при госзакупках как квалификационный критерий.

МинПром

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