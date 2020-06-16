Рада проголосовала за защиту трудовых мигрантов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу". Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов, сообщает Укринформ.
Законопроектом предлагается запретить компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства от потенциального соискателя за трудоустройство за границу.
Также документ предусматривает введение административной ответственности за нарушение компаниями, работающими в сфере международного трудоустройства, запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.
При этом Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей "Нарушение законодательства о деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве".
Так, осуществление субъектом хозяйствования деятельности в сфере посредничества по трудоустройству за рубежом без представления декларации о начале деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за границей, и включение информации о таком предприятия в перечень субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за границей, в соответствии с законом "О занятости населения" сможет повлечь к наложению штрафа на физических лиц-предпринимателей и должностных лиц юридического лица от 17 тыс. до 50 тыс. грн. А повторное совершение такого правонарушения в течение года - от 50 тыс. грн до 80 тыс. грн.
Взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине, за рубежом, влечет наложение штрафа на физических лиц-предпринимателей и должностных лиц юридического лица от 34 тыс. до 50 тыс. грн.