Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Glencore продаст Tesla кобальт для производства электромобилей

16.06.20 15:40 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Производитель электромобилей Tesla Inc. закупит кобальт для двух своих новых автомобильных заводов у сырьевого трейдера Glencore, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет о новом заводе Gigafactory в Шанхае и будущем производстве в Берлине.

Сделка окажет поддержку бизнесу Glencore по производству кобальта, пострадавшему на фоне падения цен на металл на две трети за прошедшие два года, отмечает издание.

Одновременно соглашение увеличит зависимость Tesla от поставок из Демократической Республики Конго (ДРК). Tesla сообщила на прошлой неделе, что поддерживает поставки из ДРК, "где мы можем быть уверены в том, что минералы, в том числе кобальт, добываются в шахтах, которые соответствуют нашим социальным и экологическим стандартам".

Кобальт используется в производстве литий-ионных аккумуляторов.

Производственная мощность аккумуляторов Tesla, как ожидается, увеличится на 570% в течение следующих десяти лет и составит 248 ГВт ч, согласно прогнозам консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence.

Glencore является крупнейшим в мире производителем кобальта. После резкого обвала цен в 2018 году компания сфокусировалась на долгосрочных соглашениях с компаниями в сфере производства электромобилей.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке дорожают на 1,1%, цена бумаг Glencore на торгах в Лондоне растет на 3,2%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:05
При госзакупках в машиностроении нужно установить критерий локализации
16:51
В Украине катастрофическая ситуация с инфляцией – министр
16:30
Спрос на нефть в этом году упадет на 8 млн барр./сутки – МЭА
16:10
Рада проголосовала за защиту трудовых мигрантов
15:54
Экономика Украины начнет расти уже в 4 квартале – Минэкономики
15:20
В Японии ожидают снижения стальной выплавки на 20 млн тонн
15:19
Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси предлагают запретить до 2022 г.
15:05
Промышленники хотят срочно встретиться с Зеленским
14:53
Высокие портовые сборы сдерживают развитие украинского экспорта
14:35
В апреле-мае Украина почти прекратила импорт товаров
14:13
В России переход автомобилей на газ оплатят государство и Газпром
13:58
Лукашенко готов отказаться от российского газа
13:44
Нефтегазовики поддержали аграриев в призыве не вводить пошлину на дизтопливо
13:33
Белановский ГОК Ferrexpo передал рентген аппарат Кременчугской больнице
13:18
Повышение ренты на добычу руды необходимо отложить - мнение
12:47
Европейская комиссия начала новое расследование по импорту г/к проката из Турции
12:31
В Украине расход газа будут считать в киловатт-часах
12:20
На строительства американских подлодок поставлялась некачественная сталь
12:12
Банкам запретили штрафовать за просрочку платежей в период карантина
11:58
В США продолжают банкротиться сланцевые компании
15.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!