Glencore продаст Tesla кобальт для производства электромобилей Производитель электромобилей Tesla Inc. закупит кобальт для двух своих новых автомобильных заводов у сырьевого трейдера Glencore, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет о новом заводе Gigafactory в Шанхае и будущем производстве в Берлине.



Сделка окажет поддержку бизнесу Glencore по производству кобальта, пострадавшему на фоне падения цен на металл на две трети за прошедшие два года, отмечает издание.



Одновременно соглашение увеличит зависимость Tesla от поставок из Демократической Республики Конго (ДРК). Tesla сообщила на прошлой неделе, что поддерживает поставки из ДРК, "где мы можем быть уверены в том, что минералы, в том числе кобальт, добываются в шахтах, которые соответствуют нашим социальным и экологическим стандартам".



Кобальт используется в производстве литий-ионных аккумуляторов.



Производственная мощность аккумуляторов Tesla, как ожидается, увеличится на 570% в течение следующих десяти лет и составит 248 ГВт ч, согласно прогнозам консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence.



Glencore является крупнейшим в мире производителем кобальта. После резкого обвала цен в 2018 году компания сфокусировалась на долгосрочных соглашениях с компаниями в сфере производства электромобилей.



Акции Tesla в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке дорожают на 1,1%, цена бумаг Glencore на торгах в Лондоне растет на 3,2%.



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