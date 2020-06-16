В Японии ожидают снижения стальной выплавки на 20 млн тонн Ожидается, что производство стали в Японии составит около 35 миллионов тонн в период с апреля по сентябрь и менее 80 миллионов в текущем финансовом году до конца марта, заявил на пресс-конференции новый председатель Японской федерации чугуна и стали Эйдзи Хасимото.



"Это мое личное мнение, но я все еще ожидаю, что в текущем финансовом году производство нерафинированной стали в Японии, вероятно, упадет ниже 80 миллионов тонн", - сказал Хасимото.



Производство стали в Японии за предыдущий финансовый год, закончившийся в марте 2020 года составило 98,43 миллиона тонн, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.



На вопрос, ожидает ли он еще одного раунда консолидации в местной сталелитейной промышленности, чтобы противостоять резкому снижению спроса на фоне пандемии коронавируса, Хасимото сказал, что слияние не является решением проблемы выживания.



"Каждый сталелитейщик должен сначала сделать все, что он может сделать самостоятельно, чтобы улучшить управление с помощью мер, включая сокращение избыточных производственных мощностей", - сказал он.



Хашимото, который стал председателем федерации во вторник, также предупредил, что относительное превосходство китайских сталелитейных заводов увеличится после пандемии, поскольку они повышают производительность и совершенствуют технологии. "Нашей самой большой угрозой является Китай", - сказал он.



Китайские сталелитейные заводы наращивают производство, так как спрос во второй по величине экономике мира восстанавливается после отмены ограничений на передвижение и активность, навязанных для противодействия эпидемии, в то время как японские производители стали вынуждены сокращать производство, чтобы отразить слабый спрос.



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