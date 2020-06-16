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Промышленники хотят срочно встретиться с Зеленским

16.06.20 15:05 , Интерфакс Украина
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Провести в кратчайшие сроки личную встречу для обсуждения плана безотлагательных атикризисных действий в промышленности предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому промышленники, предприниматели и работодатели Украины, сообщает пресс-служба Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

"Представители крупных структурированных объединений и организаций промышленников, Антикризисного совета общественных организаций, крупных бюджетообразующих промпредприятий обратились к президенту о необходимости проведения встречи в связи с углублением социально-экономического, финансового кризиса, накоплением негативных факторов в промышленном комплексе Украины вследствие карантина из-за вирусной инфекции COVID-19 и неблагоприятных изменений на мировых рынках", - отмечается в сообщении пресс-службы в четверг.

В прилагаемом тексте обращения напоминается, что в апреле текущего года падение промпроизводства в Украине составило 16,2% по сравнению с апрелем 2019 года, в горно-металлургическом комплексе - около 30%, машиностроении - 19%. В строительстве за январь-апрель производство сократилось на 8,7% к соответствующему периоду предыдущего года. Безработица достигает 12%.

"Если при таких показателях не задействовать срочные чрезвычайные системные меры, результаты года могут быть очень сложными", - отмечают промышленники.

По их мнению, необходимо сформировать государственную стратегию экономического, индустриально-инновационного развития и программы поддержки приоритетных отраслей промышленности, включая кредитную, налоговую, бюджетную сферы, задействовать механизмы современного государственного протекционизма.

"Нельзя допустить скатывания экономики в сырьевую яму (до пандемии 72% экспорта составляла продукция сырьевого типа), поскольку это путь превращения страны в придаток развитых государств, экспортера сырья и дешевой рабочей силы, уничтожения технологических производств, обеднение людей и потери экономического суверенитета", - отмечается в обращении.

Обращение подписали, в частности, глава УСПП Анатолий Кинах, глава совета ФРУ Дмитрий Олейник, президент ТПП Геннадий Чижиков, глава Совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко, ряд профильных ассоциаций, Союз химиков Украины, Лига страховых организаций Украины, Украинский кредитно-банковский союз, крупные промпредприятия ("Мотор Сич", Крюковский вагонзавод, "АвтоКрАЗ", "Нибулон", "УкрАВТО", "НКМЗ", корпорация "Электрон" и др.).

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