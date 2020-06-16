Высокие портовые сборы сдерживают развитие украинского экспорта Высокие портовые сборы сдерживают развитие украинского экспорта. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Чтобы зайти в любой грузовой порт, судно должно заплатить множество различных сборов и платежей. Все вместе они составляют так называемую стоимость судозахода судна. Она отличается в различных странах, но в целом находится в пределах некого конкурентного поля. Так как все порты и все морские державы конкурируют за грузопотоки", - сказал он.



С.Магера подчеркнул, что сегодня стоимость судозахода грузового судна в украинские порты в 2-4,5 раз, чем портах Черного моря (Турция, Румыния, Россия) и в 2-3 раза выше, чем в портах стран-конкурентов Украины на рынках зерна, металла и руды (Китай, Бразилия, Турция, РФ, Австралия). Очевидно, что у наших портов полностью отсутствует ценовая привлекательность. В мире они неконкурентоспособны.



"К сожалению, государство и Администрацию морских портов Украины волнует только получение прибыли. По итогам 2019 года АМПУ получила 6,7 млрд. грн портовых сборов, из которых чистая прибыль составила 1,6 млрд. грн. Почти 90% прибыли было перечислено в госбюджет. Это говорит о том, что в модернизацию и реконструкцию портов ничего не вкладывается. От этого наши порты и становятся еще больше технически отсталыми", - подчеркнул он.



При этом С.Магера отметил, что сверхприбыли АМПУ достигаются за счет убытков экспортеров. Компании ГМК и АПК (основа украинского экспорта) платят космические портовые сборы. Их продукция становится менее конкурентоспособной на мировых рынках.



Он напомнил, что по оценкам экспертов по World Bank Group, потенциал снижения портовых сборов в Украине составляет 40%. Если снизить уровень портовых сборов на 20% и одновременно снизить норму отчислений дивидендов АМПУ в бюджет до 30%, порты получат инвестиционный ресурс в 1,5 млрд. грн в год. Эксперты уверены, что снижение портовых сборов и модернизация портов приведут к увеличению объемов перевалки грузов в 2021-2025 гг. на 18-20% до уровня 190 млн. тонн. В конечном итоге это приведет к росту доходов бюджета от дивидендов АМПУ.



"Однозначно, портовые сборы следует снизить. От этого выиграют все: порты, экспортеры и госбюджет", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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