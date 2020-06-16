Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Высокие портовые сборы сдерживают развитие украинского экспорта

16.06.20 14:53
печать
размер текста:

Высокие портовые сборы сдерживают развитие украинского экспорта. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Чтобы зайти в любой грузовой порт, судно должно заплатить множество различных сборов и платежей. Все вместе они составляют так называемую стоимость судозахода судна. Она отличается в различных странах, но в целом находится в пределах некого конкурентного поля. Так как все порты и все морские державы конкурируют за грузопотоки", - сказал он.

С.Магера подчеркнул, что сегодня стоимость судозахода грузового судна в украинские порты в 2-4,5 раз, чем портах Черного моря (Турция, Румыния, Россия) и в 2-3 раза выше, чем в портах стран-конкурентов Украины на рынках зерна, металла и руды (Китай, Бразилия, Турция, РФ, Австралия). Очевидно, что у наших портов полностью отсутствует ценовая привлекательность. В мире они неконкурентоспособны.

"К сожалению, государство и Администрацию морских портов Украины волнует только получение прибыли. По итогам 2019 года АМПУ получила 6,7 млрд. грн портовых сборов, из которых чистая прибыль составила 1,6 млрд. грн. Почти 90% прибыли было перечислено в госбюджет. Это говорит о том, что в модернизацию и реконструкцию портов ничего не вкладывается. От этого наши порты и становятся еще больше технически отсталыми", - подчеркнул он.

При этом С.Магера отметил, что сверхприбыли АМПУ достигаются за счет убытков экспортеров. Компании ГМК и АПК (основа украинского экспорта) платят космические портовые сборы. Их продукция становится менее конкурентоспособной на мировых рынках.

Он напомнил, что по оценкам экспертов по World Bank Group, потенциал снижения портовых сборов в Украине составляет 40%. Если снизить уровень портовых сборов на 20% и одновременно снизить норму отчислений дивидендов АМПУ в бюджет до 30%, порты получат инвестиционный ресурс в 1,5 млрд. грн в год. Эксперты уверены, что снижение портовых сборов и модернизация портов приведут к увеличению объемов перевалки грузов в 2021-2025 гг. на 18-20% до уровня 190 млн. тонн. В конечном итоге это приведет к росту доходов бюджета от дивидендов АМПУ.

"Однозначно, портовые сборы следует снизить. От этого выиграют все: порты, экспортеры и госбюджет", - резюмировал С.Магера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:40
Glencore продаст Tesla кобальт для производства электромобилей
15:20
В Японии ожидают снижения стальной выплавки на 20 млн тонн
15:19
Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси предлагают запретить до 2022 г.
15:05
Промышленники хотят срочно встретиться с Зеленским
14:35
В апреле-мае Украина почти прекратила импорт товаров
14:13
В России переход автомобилей на газ оплатят государство и Газпром
13:58
Лукашенко готов отказаться от российского газа
13:44
Нефтегазовики поддержали аграриев в призыве не вводить пошлину на дизтопливо
13:33
Белановский ГОК Ferrexpo передал рентген аппарат Кременчугской больнице
13:18
Повышение ренты на добычу руды необходимо отложить - мнение
12:47
Европейская комиссия начала новое расследование по импорту г/к проката из Турции
12:31
В Украине расход газа будут считать в киловатт-часах
12:20
На строительства американских подлодок поставлялась некачественная сталь
12:12
Банкам запретили штрафовать за просрочку платежей в период карантина
11:58
В США продолжают банкротиться сланцевые компании
11:40
В Европе начали расти спотовые цены на газ
11:30
Tokyo Steel повышает цены на сталь
11:18
Рада рассмотрит законопроект Зеленского о всенародном референдуме
11:01
Газпром задним числом повысит стоимость газа для Польши за три года
10:45
ArcelorMittal инвестирует в добычу руды в Индии
15.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!